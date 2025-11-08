Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Govt Teacher Job: राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में बड़ा बदलाव, आदेश जारी, जानिए नया नियम क्या है ?

Government Teacher Jobs: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 लेवल-1 की संशोधित आदेश जारी, जानें क्या हुए नियम अपडेट, संस्कृत शिक्षा विभाग में अब न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य। संशोधित विज्ञप्ति में पदों का वर्गीकरण किया गया स्पष्ट।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 08, 2025

Rajasthan Teacher

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स-फ्रीपिक)

Rajasthan Teacher Recruitment 2025: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 के लिए लेवल-1 (प्राथमिक विद्यालय शिक्षक - सामान्य/संस्कृत शिक्षा) की संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति के अनुसार अब संस्कृत शिक्षा विभाग में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं, जबकि सामान्य शिक्षा विभाग में न्यूनतम अंकों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले विज्ञप्ति में लेवल-1 के पदों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण अभ्यर्थियों को असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अब संशोधित विज्ञप्ति में पदों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया में सुविधा होगी।

यह संशोधन 2025 की भर्ती के अंतर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी विज्ञप्ति में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखकर ही अभ्यर्थियों को आवेदन करना चाहिए।

इस संशोधित विज्ञप्ति के साथ अभ्यर्थियों के लिए नियम, अर्हता और वर्गीकरण संबंधी सभी बिंदुओं को पारदर्शी बनाया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्पष्टता बनी रहे।

ये भी पढ़ें

Mining Investment: राजस्थान बना देश का पहला राज्य जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री-एम्बेडेड नीलामी शुरू की
जयपुर
sand mining rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 09:42 pm

Published on:

08 Nov 2025 09:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Govt Teacher Job: राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में बड़ा बदलाव, आदेश जारी, जानिए नया नियम क्या है ?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

DGP राजीव कुमार ने जयपुर में पुलिसकर्मियों के साथ की अहम बैठक, सभी पुलिस लाइन में लाइब्रेरी खोलने के निर्देश

Rajasthan DGP meeting
जयपुर

Jaipur: SMS अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग का कमाल, फेफड़े के पास से 6 KG वजनी कैंसर ट्यूमर निकाला

sms hospital
जयपुर

Drug Smuggling ड्रग्स तस्करी पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोडों की एमडी ड्रग पकडी

Rajasthan Police
जयपुर

जयपुर में पूर्व IAS की बहू का लेपर्ड से हुआ आमना-सामना, आज रात के लिए अलर्ट

Jaipur leopard notice
जयपुर

Road Safety: राजस्थान में 4 दिन में शराब पीकर वाहन चलाने पर 2949 चालकों पर ताबडतोड कार्रवाई

road safety in Rajasthan traffic
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.