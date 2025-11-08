Govt Teacher Job: राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में बड़ा बदलाव, आदेश जारी, जानिए नया नियम क्या है ?

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स-फ्रीपिक)
Rajasthan Teacher Recruitment 2025: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 के लिए लेवल-1 (प्राथमिक विद्यालय शिक्षक - सामान्य/संस्कृत शिक्षा) की संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति के अनुसार अब संस्कृत शिक्षा विभाग में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं, जबकि सामान्य शिक्षा विभाग में न्यूनतम अंकों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले विज्ञप्ति में लेवल-1 के पदों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण अभ्यर्थियों को असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अब संशोधित विज्ञप्ति में पदों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया में सुविधा होगी।
यह संशोधन 2025 की भर्ती के अंतर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी विज्ञप्ति में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखकर ही अभ्यर्थियों को आवेदन करना चाहिए।
इस संशोधित विज्ञप्ति के साथ अभ्यर्थियों के लिए नियम, अर्हता और वर्गीकरण संबंधी सभी बिंदुओं को पारदर्शी बनाया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्पष्टता बनी रहे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग