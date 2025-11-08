Govt Teacher Job: राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में बड़ा बदलाव, आदेश जारी, जानिए नया नियम क्या है ?

Rajasthan Teacher Recruitment 2025: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 के लिए लेवल-1 (प्राथमिक विद्यालय शिक्षक - सामान्य/संस्कृत शिक्षा) की संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति के अनुसार अब संस्कृत शिक्षा विभाग में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं, जबकि सामान्य शिक्षा विभाग में न्यूनतम अंकों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।