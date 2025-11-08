Mining Investment: राजस्थान बना देश का पहला राज्य जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री-एम्बेडेड नीलामी शुरू की

राजस्थान की यह पहल केंद्र सरकार की उस नीति के अनुरूप है जिसके तहत सभी राज्यों को कम से कम पाँच प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी की सलाह दी गई थी। परंतु राजस्थान ने इस दिशा में आगे बढ़कर 8 ब्लॉकों की नीलामी शुरू कर देश में नया मानक स्थापित किया है। यह माइनिंग सेक्टर में पारदर्शिता, तीव्रता और निवेश-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।