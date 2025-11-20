जीएसआई के 175 वर्ष पूरे, जयपुर में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने किया उद्घाटन

केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने भारत की वैज्ञानिक तरक्की, औद्योगिक विकास और देश की मजबूती में जीएसआई के 175 साल के योगदान की तारीफ की। उन्होंने आवश्यक खनिज अणवेष्ण को बढ़ाने, उन्नत एआई/एमएल-आधारित भूविज्ञान तनकीक को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सहायता प्रदान करने के लिए भारत के आपदा-तैयारी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य भूविज्ञान से जुड़ी उन्नत तकनीकों, शोध, खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा भविष्य की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करना है।