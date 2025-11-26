Jaipur Murder: शादी के पहले से थे अवैध संबंध, गार्ड हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी और 58 साल का प्रेमी गिरफ्तार

थानाप्रभारी गुंजन सोनी ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की तो योगेश पर शक गहराया। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी आशा और योगेश के बीच विवाह के पहले ही प्रेम संबंध थे। इस बात की जानकारी भूपसिंह को नहीं थी। लेकिन आशा और योगेश दोनों ही उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। आशा के कहने पर ही योगेश ने हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।