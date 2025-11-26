Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Murder: शादी के पहले से थे अवैध संबंध, गार्ड हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी और 58 साल का प्रेमी गिरफ्तार

Jaipur Guard Murder: राजधानी जयपुर के नारायण विहार थाना इलाके में पांच दिन पहले हुए गार्ड हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के पीछे अवैध संबंध का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 26, 2025

Jaipur crime

गिरफ्तार आरोपी (फोटो-पत्रिका)


जयपुर। नारायण विहार इलाके में पांच दिन पहले हुई गार्ड भूपसिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। हत्या अवैध प्रेम संबंध के कारण की गई थी।

डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी योगेश शर्मा (58) बुलंदशहर का रहने वाला है और आशा (37) भरतपुर की रहने वाली है। आरोपी योगेश शर्मा ने भूपसिंह को दूसरी वर्कशॉप में काम दिलवाया था, जिसके चलते वह अक्सर उसके पास आता-जाता रहता था। इसी दौरान दोनों के बीच मेल-जोल बढ़ गया। घटना वाले दिन योगेश बातचीत के बहाने भूपसिंह को अंदर ले गया। वहां दोनों बैठकर बात करने लगे। तभी योगेश ने अचानक भूपसिंह के गले में कपड़ा डालकर कस दिया और उसे पलंग से नीचे गिरा दिया।

रेगुलेटर से किया था हमला

इसके बाद उसने पास में पड़े गैस सिलेंडर की पाइप में लगे रेगुलेटर से भूपसिंह के सिर पर वार किया। जब उसे यकीन हो गया कि भूपसिंह की मौत हो चुकी है, तो उसने गले से कपड़ा निकालकर उसमें गांठ बांध दी, ताकि यह आत्महत्या का मामला लगे। इसके बाद योगेश ने खुद ही पुलिस को सूचना दी और पुलिस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा।

विवाह के पहले से थे संबंध

थानाप्रभारी गुंजन सोनी ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की तो योगेश पर शक गहराया। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी आशा और योगेश के बीच विवाह के पहले ही प्रेम संबंध थे। इस बात की जानकारी भूपसिंह को नहीं थी। लेकिन आशा और योगेश दोनों ही उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। आशा के कहने पर ही योगेश ने हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

महिला डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाला राजस्थान का ये यूट्यूबर गिरफ्तार, चैनल पर हॉस्पिटल के प्रमोशन करने के लिए थे पैसे
कोटा
blackmail

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 09:14 pm

Published on:

26 Nov 2025 09:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Murder: शादी के पहले से थे अवैध संबंध, गार्ड हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी और 58 साल का प्रेमी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बात : साइबर बुलिंग से बचाव के लिए महिलाओं को क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए?

ओपिनियन

एल नीनो अब हर 2 से 5 साल में अधिक नियमित रूप से होने लगा है

खास खबर

कौन है भारत की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी… जिसने जीता गोल्ड मेडल, जानिए राजस्थान की रितिका सिंह के संघर्ष की कहानी

Transgender athlete Ritika Singh
जयपुर

Namo Bharat Train: दिल्ली-अलवर नमो भारत ट्रेन का रास्ता साफ, गुरुग्राम में फंसा पेंच हुआ दूर, अब तेजी से होगा निर्माण कार्य

namo Bharat Train
जयपुर

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस: अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान

Photo: Patrika
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.