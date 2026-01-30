UGC Rules : यूजीसी की नई गाइडलाइन मसले पर बैक फुट पर नहीं आए केंद्र सरकार, हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के संबंध में आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार पहले अनजान थी। सरकारें लापरवाही से काम नहीं करतीं या सोते हुए आदेश जारी नहीं करतीं। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपने रुख का दृढ़ता से बचाव करना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकार अपना रुख बरकरार रखती है या बदलती है, यह सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा।