Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Hanuman Chalisa: हर घर पहुंचेगी अर्थ सहित हनुमान चालीसा, विद्यालयों में होगी हनुमान चालीसा प्रश्नोत्तरी

Spiritual Awareness: बच्चों में जागेंगे संस्कार और श्रद्धा। 1.08 लाख परिवारों को नि:शुल्क पुस्तिका। विद्यालयों में होगी हनुमान चालीसा प्रश्नोत्तरी, आस्था से जुड़ेगा बाल मन।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 20, 2025

Hanuman Ji Ki Aarti

Hanuman Ji Ki Aarti (photo- chatgtp)

Sanatan Dharma: जयपुर। सनातन संस्कृति के मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए हनुमान चालीसा प्रबंध समिति ने “अर्थ सहित हनुमान चालीसा” को हर परिवार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस व्यापक जन-जागरण अभियान का शुभारंभ भंडे के बालाजी धाम से श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच किया गया। शुभारंभ अवसर पर हनुमानजी की विधिवत पूजा-अर्चना के पश्चात सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई।

कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को नि:शुल्क सचित्र एवं अर्थ सहित हनुमान चालीसा पुस्तिकाएं वितरित की गईं। समिति के अनुसार अभियान के प्रथम चरण में एक लाख आठ हजार परिवारों तक यह पवित्र ग्रंथ पहुंचाया जाएगा, ताकि प्रत्येक घर में हनुमान चालीसा का सही अर्थ और भाव समझा जा सके।

संस्थापक संत अमरनाथ के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य केवल पाठ कराना नहीं, बल्कि उसके गूढ़ अर्थ से भक्तों को परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि आज अनेक श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, परंतु उसके वास्तविक अर्थ से अनजान रहते हैं। जब भक्त अर्थ सहित पाठ करते हैं, तो उनमें भक्ति की गहराई, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव स्वतः होता है।

विशेष रूप से बच्चों को धार्मिक संस्कारों से जोड़ने के लिए विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों के माध्यम से न केवल बच्चों को हनुमान चालीसा का ज्ञान मिलेगा, बल्कि उनमें धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों के प्रति समझ भी विकसित होगी।

यह अभियान सामाजिक समरसता और धार्मिक चेतना को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ी को सनातन परंपरा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा।

ये भी पढ़ें

Crime Action: धमकी देकर वसूली करने वाली गैंगों पर अब राजस्थान में लगाम कसने की तैयारी, बनाई यह योजना
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 02:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Hanuman Chalisa: हर घर पहुंचेगी अर्थ सहित हनुमान चालीसा, विद्यालयों में होगी हनुमान चालीसा प्रश्नोत्तरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड पर चढ़े, जमकर हुई धक्का-मुक्की

Youth Congress protest
जयपुर

BLO in SIR : राजस्थान में बीएलओ की परेशानी होगी दूर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिलाया भरोसा

Rajasthan BLOs problems resolved Chief Electoral Officer assured
जयपुर

Rajasthan School Winter Vacation: राजस्थान में स्टूडेंट्स और टीचरों की बल्ले-बल्ले, लगातार इतने दिनों तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

Rajasthan School Winter Vacation
जयपुर

राजस्थान में संगठित अपराध पर डीजीपी का कड़ा रुख, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश

जयपुर

Jaipur Crime : जयपुर में दुकानदार और तीन युवकों में हुई मारपीट, मचा हंगामा

Jaipur Crime fight broke out between a shopkeeper and three youths leading to commotion
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.