Hanuman Chalisa: हर घर पहुंचेगी अर्थ सहित हनुमान चालीसा, विद्यालयों में होगी हनुमान चालीसा प्रश्नोत्तरी

Sanatan Dharma: जयपुर। सनातन संस्कृति के मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए हनुमान चालीसा प्रबंध समिति ने “अर्थ सहित हनुमान चालीसा” को हर परिवार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस व्यापक जन-जागरण अभियान का शुभारंभ भंडे के बालाजी धाम से श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच किया गया। शुभारंभ अवसर पर हनुमानजी की विधिवत पूजा-अर्चना के पश्चात सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई।