अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगने वाला हार्डकोर आरोपी गिरफ्तार

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त, घटना में शामिल एक अन्य बाल अपचारी को किया निरुद्ध। नीमराना थाना पुलिस की कार्रवाई।

जयपुर

MOHIT SHARMA

Sep 13, 2025

Photo: Patrika Network
Photo: Patrika Network

कोटपूतली-बहरोड़. नीमराना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में हार्डकोर विमलेश सैनी उर्फ युवराज उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना हाजा का टॉप टेन सक्रिय अपराधी है। घटना में शामिल एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है।
माधोसिंहपुरा निवासी परिवादी अजय आनंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 अगस्त की रात करीब 9.30 बजे ऑफिस से घर लौटते समय विमलेश सैनी उर्फ टाइगर व उसके साथियों ने उसकी गाड़ी को रोककर अपहरण कर कायसा के पहाड़ी जंगलों में ले गए। वहां उससे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। आरोपी उसके पास से 39 हजार रुपए नकद और गले में पहनी चांदी की चैन भी हथियार दिखाकर लूट ले गए और जान से मारने की धमाकी दी। पीडि़त ने डर के कारण तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी, लेकिन बाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

पुलिस अनुसंधान और पकड़ा गया आरोपी

जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराना शालिनी राज व वृताधिकारी सचिन शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल कर आरोपी तक पहुंची।
जांच के बाद विमलेश सैनी उर्फ टाइगर पुत्र रमेशचंद सैनी (24वर्ष) निवासी माधोसिंहपुरा को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई। घटना में शामिल एक अन्य बाल अपचारी को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह अलवर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं और वह थाना हाजा का हार्डकोर अपराधी है। मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Photo: Patrika Network

