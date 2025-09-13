अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगने वाला हार्डकोर आरोपी गिरफ्तार

कोटपूतली-बहरोड़. नीमराना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में हार्डकोर विमलेश सैनी उर्फ युवराज उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना हाजा का टॉप टेन सक्रिय अपराधी है। घटना में शामिल एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है।

माधोसिंहपुरा निवासी परिवादी अजय आनंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 अगस्त की रात करीब 9.30 बजे ऑफिस से घर लौटते समय विमलेश सैनी उर्फ टाइगर व उसके साथियों ने उसकी गाड़ी को रोककर अपहरण कर कायसा के पहाड़ी जंगलों में ले गए। वहां उससे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। आरोपी उसके पास से 39 हजार रुपए नकद और गले में पहनी चांदी की चैन भी हथियार दिखाकर लूट ले गए और जान से मारने की धमाकी दी। पीडि़त ने डर के कारण तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी, लेकिन बाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।