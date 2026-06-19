Rajasthan: ट्रेन में अस्थि कलश के लिए बुक होती है सीट, गंगा में विसर्जन के बाद लौटते वक्त रह जाती यादें

Ganga Asthi Visarjan: राजस्थान से हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में कई बार एक सीट पूरी यात्रा के दौरान खाली रहती है। उस पर न कोई यात्री बैठता है, न सामान रखा जाता है। वहां सिर्फ अस्थि कलश रखा होता है। अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे कई परिवार दिवंगत परिजन के नाम से भी सीट आरक्षित कराते हैं, ताकि गंगा किनारे अंतिम विदाई तक उनका साथ बना रहे। लौटते समय पूरा परिवार वापस आता है, लेकिन वह एक मुसाफिर हमेशा के लिए हरिद्वार में ही रह जाता है।