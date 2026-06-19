19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: ट्रेन में अस्थि कलश के लिए बुक होती है सीट, गंगा में विसर्जन के बाद लौटते वक्त रह जाती यादें

Ganga Asthi Visarjan: राजस्थान से हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में कई बार एक सीट पूरी यात्रा के दौरान खाली रहती है। उस पर न कोई यात्री बैठता है, न सामान रखा जाता है। वहां सिर्फ अस्थि कलश रखा होता है। अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे कई परिवार दिवंगत परिजन के नाम से भी सीट आरक्षित कराते हैं, ताकि गंगा किनारे अंतिम विदाई तक उनका साथ बना रहे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

image

देवेंद्र सिंह राठौड़

Jun 19, 2026

Indian Funeral Traditions

गंगा में विसर्जन के लिए जाते वक्त ट्रेन में सीट पर रखा अ​स्थि कलश, पत्रिका फोटो

Ganga Asthi Visarjan: राजस्थान से हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में कई बार एक सीट पूरी यात्रा के दौरान खाली रहती है। उस पर न कोई यात्री बैठता है, न सामान रखा जाता है। वहां सिर्फ अस्थि कलश रखा होता है। अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे कई परिवार दिवंगत परिजन के नाम से भी सीट आरक्षित कराते हैं, ताकि गंगा किनारे अंतिम विदाई तक उनका साथ बना रहे। लौटते समय पूरा परिवार वापस आता है, लेकिन वह एक मुसाफिर हमेशा के लिए हरिद्वार में ही रह जाता है।

जैसे परिवार का सदस्य साथ बैठा हो

राजस्थान से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाते हैं। कई परिवार अस्थि कलश को सामान की तरह रखने के बजाय उसके लिए अलग सीट आरक्षित कराते हैं। पूरी यात्रा के दौरान कलश उसी सम्मान के साथ बर्थ पर रखा जाता है, जैसे परिवार का कोई सदस्य साथ बैठा हो। कई लोग दिवंगत की तस्वीर भी साथ रखते हैं। उनके लिए यह सफर केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने प्रियजन के साथ आखिरी बार बिताए जा रहे कुछ अनमोल पलों जैसा होता है।

सहयात्री भी बन जाते हैं भावनाओं के सहभागी

जब सहयात्रियों को पता चलता है कि खाली सीट पर अस्थि कलश है, तो वे भी उस भावना का सम्मान करते हैं। कोई उस सीट पर बैठने की कोशिश नहीं करता। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ऐसी कई सीटें प्रतिदिन आरक्षित कराई जाती हैं। ट्रेन में आरक्षित सीट की उपलब्धता नहीं होने पर यात्री बसों से हरिद्वार पहुंचते हैं और ठीक ट्रेन की तर्ज पर ही बस में भी एक अतिरिक्त सीट बुक करवाकर लोग सफर करते हैं।

शास्त्रों में अनिवार्य नहीं, श्रद्धा का प्रतीक

कर्मकांडी पंडितों के अनुसार शास्त्रों में अस्थि कलश के लिए अलग सीट आरक्षित कराने का कोई विधान नहीं है। लेकिन श्रद्धा, सम्मान और आत्मीयता की भावना से ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से उचित माना जाता है।

राजस्थान से रोजाना 5 हजार लोग जा रहे हरिद्वार

राजस्थान से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए योगा एक्सप्रेस, बाड़मेर-ऋषिकेश, ओखा-देहरादून, बीकानेर-हरिद्वार, उदयपुर-योगनगरी और भावनगर टर्मिनस-हरिद्वार सहित कई ट्रेनें संचालित होती हैं। इनसे प्रतिदिन करीब पांच हजार यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या अस्थि विसर्जन और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाने वालों की होती है।

अमित सुदर्शन, सीपीआरओ, उत्तर पश्चिम रेलवे

राजस्थान को बड़ी सौगात: 6 नई ट्रेनें और नई फ्लाइट्स, सफर होगा और आसान

ये भी पढ़ें
Rajasthan Rail-Flight Connectivity

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jun 2026 07:30 am

Published on:

19 Jun 2026 07:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: ट्रेन में अस्थि कलश के लिए बुक होती है सीट, गंगा में विसर्जन के बाद लौटते वक्त रह जाती यादें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CA Final Result: जयपुर के प्रणव धूत की ऑल इंडिया 7वीं और हर्षिका खंडेलवाल की 28वीं रैंक, बताया सफलता का मंत्र

ICAI CA Final Result 2026
जयपुर

Jaipur: JDA के शहरी सेवा शिविर में फूटा जनता का गुस्सा, पट्टे के लिए आधे घंटे जमीन पर लेटा BJP कार्यकर्ता

Jaipur Shahri Seva Shivir
जयपुर

Rajasthan : आरपीएससी आज हो जाएगा मुखियाविहीन, कब भरे जाएंगे लोकायुक्त और 9 आयोगों के शीर्ष पद?

RPSC Chairman UR Sahu term ends today When will Lokayukta and 9 commissions posts filled
जयपुर

Rajasthan Monsoon: मानसून की एंट्री को लेकर IMD ने दी रिपोर्ट, 1 जुलाई तक राजस्थान पहुंचना मुश्किल

Rajasthan Monsoon Entry
जयपुर

Jaipur: महिला पर पुरानी हवेली का छज्जा गिरा, SMS अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत

Jaipur women Death
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.