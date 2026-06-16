Jaipur: तेज आवाज में TV चलाया फिर कंबल में लपेटकर मारा, 5 साल की बच्ची की हत्या करने वाली महिला ने बताई पूरी कहानी

Woman Killed 5 Year Child In Jaipur: जयपुर के हरमाड़ा इलाके में जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार और झकझोर कर रख दिया है। 5 साल की मासूम बच्ची, जिसे यह भी नहीं पता था कि नफरत क्या होती है, वह अपनी ही पड़ोसन की रंजिश और सनक का शिकार हो गई। पुलिस ने मासूम की हत्या की आरोपी महिला गुड़िया (30) पत्नी अफरोज खान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत ने दो दिन के रिमांड पर भेजा है। हैरान करने वाली बात यह है कि बच्ची की हत्या करने के बाद आरोपी महिला खुद पुलिस और परिजन के साथ उसे ढूंढ़ने का नाटक कर रही थी ताकि किसी को शक न हो।