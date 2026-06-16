16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: तेज आवाज में TV चलाया फिर कंबल में लपेटकर मारा, 5 साल की बच्ची की हत्या करने वाली महिला ने बताई पूरी कहानी

Rajasthan Crime: जयपुर में पड़ोसन से रंजिश और पति को खोने के डर में एक महिला ने 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। आरोपी पिछले 3 महीने से वारदात की साजिश रच रही थी और इसके लिए सोशल मीडिया पर अपराध से जुड़े वीडियो भी देख रही थी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jun 16, 2026

Jaipur Murder Case Revel

गिरफ्तार आरोपी महिला की फोटो: पत्रिका

Woman Killed 5 Year Child In Jaipur: जयपुर के हरमाड़ा इलाके में जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार और झकझोर कर रख दिया है। 5 साल की मासूम बच्ची, जिसे यह भी नहीं पता था कि नफरत क्या होती है, वह अपनी ही पड़ोसन की रंजिश और सनक का शिकार हो गई। पुलिस ने मासूम की हत्या की आरोपी महिला गुड़िया (30) पत्नी अफरोज खान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत ने दो दिन के रिमांड पर भेजा है। हैरान करने वाली बात यह है कि बच्ची की हत्या करने के बाद आरोपी महिला खुद पुलिस और परिजन के साथ उसे ढूंढ़ने का नाटक कर रही थी ताकि किसी को शक न हो।

डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण और थाना प्रभारी उदय सिंह ने बताया कि आरोपी महिला पिछले 3 महीने से इस वारदात की साजिश रच रही थी। इसके लिए उसने यूट्यूब और फेसबुक पर मर्डर मिस्ट्री और अपराध से जुड़े सैकड़ों वीडियो देखे थे। वह लगातार इंटरनेट पर पुलिस से बचने और क्राइम सीन से जुड़े वीडियो सर्च करती थी। 13 जून की दोपहर जब बच्ची खेलते हुए आरोपी के घर पहुंची, तो उसने बाकी बच्चों को तेज आवाज में टीवी चलाकर बैठा दिया। इसके बाद मासूम को दूसरे कमरे में ले जाकर कंबल में लपेटकर उसका मुंह दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

आंखों में देखना चाहती थी जिंदगीभर आंसू

पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसका पति और बच्ची की मां फोन पर और हंसकर बातें करते हैं। इस बात से उसे इतनी जलन और डर था कि कहीं वह अपने पति को खो न दे। इसी बीच दोनों महिलाओं में पानी भरने को लेकर भी विवाद हुआ था। आरोपी ने बताया कि वह बच्ची की मां से बदला लेना चाहती थी और उसकी आंखों में जिंदगीभर आंसू देखना चाहती थी। वह पति या महिला का कुछ नहीं बिगाड़ सकी इसलिए उसने मासूम बच्ची को निशाना बनाया।

गुमराह करने के लिए शव से उतारे कपड़े

आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतका के कपड़े और चप्पलें उतारकर शव को छिपा दिया था। उसका इरादा था कि रात के अंधेरे में शव को किसी सुनसान जगह या जंगल में फेंक देगी। कपड़े न होने के कारण पुलिस का शक किसी पुरुष पर जाता और कोई महिला पर संदेह नहीं करता। लेकिन पुलिस ने आरोपी के घर के बेड से शव बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्ची के कपड़े और चप्पल भी बरामद कर लिए हैं।

Jaipur: अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाला युवक बोला- ‘मैं राष्ट्रवादी हूं, माहौल खराब नहीं होने देंगे’

ये भी पढ़ें
Abhijeet Deepke Slap Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jun 2026 06:55 am

Published on:

16 Jun 2026 06:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: तेज आवाज में TV चलाया फिर कंबल में लपेटकर मारा, 5 साल की बच्ची की हत्या करने वाली महिला ने बताई पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Abhijeet Dipke Interview : आत्महत्या के लिए सिस्टम जिम्मेदार, अभिजीत दिपके बोले- पेपरलीक रोकिए, हमें नहीं

Jaipur Abhijeet Dipke Exclusive Interview said Stop paper leak not us
जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज, नई रणनीति से संगठन मजबूत करने में जुटे बीजेपी-कांग्रेस

Rajasthan Panchayat and Local Body Elections
जयपुर

जयपुर में ‘कच्छा-बनियान गिरोह’ से सहमे लोग, 2023 के बाद फिर गैंग से दहशत, CCTV में दिखे संदिग्ध

Theft Gang Jaipur
जयपुर

Jaipur Businessman Murder Case : 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, लाखों की उधारी के विवाद में पड़ोसी बना कातिल

Jaipur businessman Harishankar Murder Police interrogated accused murder mystery revealed
जयपुर

Rajasthan: NEET परीक्षा के नाम पर फिर जालसाजी, जयपुर और कोटा से दो आरोपी गिरफ्तार

NEET Exam Fraud
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.