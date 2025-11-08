Jaipur: प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसाया और ऐंठ लिए करोड़ों रुपए, खुद को पायलट बताकर की थी दोस्ती, ऐसे हुआ खुलासा

पुलिस ने बताया कि 36 वर्षीय पीड़ित जयपुर के अजमेर रोड का रहने वाला है। रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2020 में एक फ्रेंडशिप ऐप के जरिए उसकी एक युवती से दोस्ती हुई थी। युवती ने खुद को हरियाणा निवासी और एयरलाइंस में पायलट बताया। युवती ने मैनेजर को डिप्रेशन में होने का झांसा दिया जिसके कारण परिवादी ने उससे दोस्ती कर ली।