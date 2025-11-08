Jaipur: प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसाया और ऐंठ लिए करोड़ों रुपए, खुद को पायलट बताकर की थी दोस्ती, ऐसे हुआ खुलासा

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Jaipur Honey Trap Case: जयपुर के चित्रकूट थाने में एक निजी कंपनी के मैनेजर ने एक युवती के खिलाफ हनी ट्रैप में फंसाकर डेढ़ करोड़ रुपए ठगने का मामला दर्ज कराया है। बार-बार की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर मैनेजर ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।
पुलिस ने बताया कि 36 वर्षीय पीड़ित जयपुर के अजमेर रोड का रहने वाला है। रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2020 में एक फ्रेंडशिप ऐप के जरिए उसकी एक युवती से दोस्ती हुई थी। युवती ने खुद को हरियाणा निवासी और एयरलाइंस में पायलट बताया। युवती ने मैनेजर को डिप्रेशन में होने का झांसा दिया जिसके कारण परिवादी ने उससे दोस्ती कर ली।
रिपोर्ट के अनुसार युवती ने वर्ष 2021 में मैनेजर को शादी करने का झांसा दिया और उसके बाद वर्ष 2022 से 2025 तक उससे पैसे ऐंठती रही। युवती ने दिल्ली में फ्लैट खरीदने और अन्य कई बहाने बनाकर मैनेजर से डेढ़ करोड़ रुपए ले लिए।
इस दौरान वह परिवादी को अपनी कई तस्वीरें भी भेजती रहती थी। जब परिवादी ने अपने पैसे वापस मांगे तो युवती ने उसे बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाद में परिवादी ने जब तस्दीक की तो पता चला कि युवती का पता भी फर्जी है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग