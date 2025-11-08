Jaipur Crime: रिश्तेदार ने किशोरी से किया बलात्कार, रात को घर में घुसा और छत पर ले गया, चिल्लाने पर खुली नींद

रिश्तेदार युवक ने किशोरी से किया बलात्कार (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
Jaipur Crime: जयपुर: राजधानी जयपुर में एक किशोरी से हैवानियत की शर्मनाक वारदात सामने आई है। जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में बुधवार रात 14 वर्षीय किशोरी के साथ उसके 23 वर्षीय रिश्तेदार ने बलात्कार किया। आरोपी युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर छत पर ले गया और वहां उसने बलात्कार किया।
किशोरी के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के लोग और आसपास के पड़ोसी जाग गए। सभी ने मिलकर आरोपी को मौके पर दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि, मारपीट के दौरान आरोपी किसी तरह लोगों के चंगुल से छूटकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया।
पीड़िता का परिवार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है। उसके पिता अन्य रिश्तेदारों के साथ मजदूरी का काम करने जयपुर आए हुए हैं और जयसिंहपुरा खोर इलाके में किराए के मकान में रहते हैं। बुधवार रात जब किशोरी अपनी मां और दो छोटी बहनों के साथ एक कमरे में सो रही थी। तभी युवक चुपके से कमरे में घुसा। उसने किशोरी को जगाया और किसी बहाने से छत पर ले गया। वहां पहुंचते ही उसने किशोरी के मुंह को दबाकर उससे बलात्कार किया।
पीड़िता के पिता ने गुरुवार सुबह थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार युवक के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। साथ ही घटना के दौरान बाहर निगरानी रखने और आरोपी की मदद करने के आरोप में एक अन्य युवक को भी नामजद किया गया है। दोनों आरोपी अभी फरार हैं।
इलाके में इस घटना से दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग रिश्तेदारों पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे। महिलाएं और बच्चियां रात में घरों में अकेले रहने से डरने लगी हैं।
