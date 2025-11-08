Jaipur Crime: रिश्तेदार ने किशोरी से किया बलात्कार, रात को घर में घुसा और छत पर ले गया, चिल्लाने पर खुली नींद



पीड़िता का परिवार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है। उसके पिता अन्य रिश्तेदारों के साथ मजदूरी का काम करने जयपुर आए हुए हैं और जयसिंहपुरा खोर इलाके में किराए के मकान में रहते हैं। बुधवार रात जब किशोरी अपनी मां और दो छोटी बहनों के साथ एक कमरे में सो रही थी। तभी युवक चुपके से कमरे में घुसा। उसने किशोरी को जगाया और किसी बहाने से छत पर ले गया। वहां पहुंचते ही उसने किशोरी के मुंह को दबाकर उससे बलात्कार किया।