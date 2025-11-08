Patrika LogoSwitch to English

Kota Double Murder: मां-बेटी की गला दबाकर निर्मम हत्या, ड्यूटी से घर पहुंचे पति को इस हाल में मिली लाश

Rajasthan Crime: कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में मां-बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पति ड्यूटी से घर लौटा तो दोनों को बेहोश पाया। जिसके बाद अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया।

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 08, 2025

मृतक मां-बेटी की फाइल फोटो: पत्रिका

Mother-Daughter Murder Case: कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के आंवली रोजड़ी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात अज्ञात व्यक्ति ने मां-बेटी की गला दबाकर नृशंस हत्या कर दी।

सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आंवली रोजड़ी निवासी भगवान वैष्णव शहर के निजी चिकित्सालय में कंपाउंडर है। शुक्रवार शाम वह अस्पताल से ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचा तो उसे घर पर पत्नी ज्योति वैष्णव (31) और उसकी पुत्री पलक वैष्णव (8) बेहोश अवस्था में मिली। इस पर वह दोनों को लेकर कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंचा जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। दोनों शवों को मेडिकल कॉलेज मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

भगवान वैष्णव ने बताया कि पिछले 10-11 सालों से रोजड़ी में पत्नी और बच्ची के साथ किराए से रह रहा है। शुक्रवार को वह दोपहर 12 बजे ड्यूटी पर गया था और रात 8 बजे ड्यूटी ऑफ होने के बाद घर पहुंचा तो पाया कि कमरे में उसकी बेटी पलक स्कूल ड्रेस में अचेत पड़ी थी वहीं पत्नी ज्योति रसोई में लहूलुहान हालत में पड़ी थी और आसपास खून फैला हुआ था। घटना के बाद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया। उसकी बेटी कक्षा 1 में पढ़ती थी।

पुलिस ने शुरू की जांच

सिटी एसपी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस, डॉग स्क्वायड, एफएसएल टीम ने मौके पर साक्ष्य एकत्र किए हैं। उस आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की है।

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Double Murder: मां-बेटी की गला दबाकर निर्मम हत्या, ड्यूटी से घर पहुंचे पति को इस हाल में मिली लाश

