Kota Double Murder: मां-बेटी की गला दबाकर निर्मम हत्या, ड्यूटी से घर पहुंचे पति को इस हाल में मिली लाश

सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आंवली रोजड़ी निवासी भगवान वैष्णव शहर के निजी चिकित्सालय में कंपाउंडर है। शुक्रवार शाम वह अस्पताल से ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचा तो उसे घर पर पत्नी ज्योति वैष्णव (31) और उसकी पुत्री पलक वैष्णव (8) बेहोश अवस्था में मिली। इस पर वह दोनों को लेकर कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंचा जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। दोनों शवों को मेडिकल कॉलेज मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।