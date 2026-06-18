Jaipur: महिला पर पुरानी हवेली का छज्जा गिरा, SMS अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत

स्थानीय लोगों का कहना है कि जयपुर के इस इलाके में कई पुरानी और जर्जर हवेलियां खतरनाक स्थिति में हैं, लेकिन समय रहते उनकी मरम्मत या सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इसी हवेली में कुछ दिन पहले भी छत का प्लास्टर गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो चुकी थी। लगातार हो रहे हादसों के बाद अब क्षेत्र के लोग प्रशासन से जर्जर भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।