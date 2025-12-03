Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में ‘काल’ बनकर दौड़ा ट्रक, आधा किमी तक बोनट पर लटका रहा हेड कांस्टेबल, लोग बोले- हरमाड़ा डंपर हादसे की याद हुई ताजा

Jaipur News: चालक लगातार झटके से ट्रक को आगे-पीछे कर हेड कांस्टेबल को नीचे गिराने और कुचलने की कोशिश करता रहा। गनीमत रही कि सड़क पर चल रहे वाहन चालकों ने हिम्मत दिखाते हुए रास्ता ब्लॉक किया और इस जानलेवा दौड़ को रोक दिया।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 03, 2025

Truck-1

चालक ने जयपुर में दौड़ाया ट्रक। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में गुरुद्वारा मोड़ पर खौफनाक वारदात से लोगों के रौंगटे खड़े हो गए। नशे में धुत ट्रक चालक ने न केवल नो-एंट्री क्षेत्र में घुसकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि रोकने का प्रयास कर रहे हेड कांस्टेबल को करीब आधा किलोमीटर तक ट्रक के आगे बोनट पर लटकाए रखा।

चालक लगातार झटके से ट्रक को आगे-पीछे कर हेड कांस्टेबल को नीचे गिराने और कुचलने की कोशिश करता रहा। गनीमत रही कि सड़क पर चल रहे वाहन चालकों ने हिम्मत दिखाते हुए रास्ता ब्लॉक किया और इस जानलेवा दौड़ को रोक दिया। लोगों का कहना था कि एक बार तो हरमाड़ा का डंपर जैसा हादसा जेहन में ताजा हो गया। अगर समय रहते ट्रक चालक को नहीं रोका जाता तो हरमाड़ा जैसा हादसा हो सकता था।

जानकारी के मुताबिक घटना 30 नवंबर की रात करीब 8.30 बजे की है। हेड कांस्टेबल रामपाल और पुलिसकर्मी शिवनारायण मीणा गुरुद्वारा मोड़ ट्रैफिक प्वाइंट पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी अचानक ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया की तरफ से आ रहे वाहन चालक हड़बड़ाए हुए पहुंचे और बताया कि एक बड़ा ट्रक चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। ट्रक कई बार डिवाइडर से भिड़ चुका है और सीधे तिराहे की ओर बढ़ रहा है।

हाथ देकर रोकने पर भी नहीं रुका ट्रक

जानकारी मिलते ही हेड कांस्टेबल रामपाल ने गुरुद्वारा मोड़ पर ट्रक को रोकने के लिए हाथ देकर संकेत किया और लगातार सीटी बजाकर चालक को सतर्क करने की कोशिश की। परंतु ट्रक चालक भवानी सिंह ने गति धीमी होने के बावजूद ट्रक नहीं रोका। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रामपाल तेजी से ट्रक के सामने आए और उछलकर आगे लगे बोनट पर चढ़ गए। उन्होंने विंड स्क्रीन पर जोर-जोर से हाथ मारा और चालक को गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाकर कहा, लेकिन चालक ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी।

झटके देकर गिराने की कोशिश, मौत से कई बार बचा कांस्टेबल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक बार-बार तेज गति से ट्रक भगाकर अचानक ब्रेक लगाता, जिससे रामपाल आगे की ओर गिरते-गिरते बचते रहे। यह पूरा घटनाक्रम किसी एक्शन फिल्म जैसा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यह असल जिंदगी में एक पुलिसकर्मी की जान के साथ खेला जा रहा था। रामपाल बंपर पर मजबूती से पकड़कर चिपके रहे और दोनों हाथों से पकड़कर खुद को गिरने से बचाते रहे। राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को भी उन्होंने चिल्लाकर सूचना दी कि चालक शराब के नशे में है और उन्हें रास्ता रोकना होगा, वरना बड़ा हादसा हो सकता है।

लोगों ने तुरंत सड़क को ब्लॉक किया

मौके पर एक बाइक सवार युवक और उसकी साथी महिला इस पूरी घटना का वीडियो मोबाइल से बनाते रहे। बाइक सवार ने आगे जाकर अन्य वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। उसने मिनी बस, फोर व्हीलर, स्कूटर और अन्य बाइक चालकों को बताया कि पीछे से आ रहा ट्रक बेकाबू है और उसके आगे एक पुलिस हवलदार लटका हुआ है। लोगों ने तुरंत सड़क को ब्लॉक कर दिया। जब ट्रक सामने खड़े वाहनों को देखकर रुका, तो भीड़ ने तत्काल चालक को ट्रक से नीचे खींच लिया। उसी समय हेड कांस्टेबल रामपाल भी सुरक्षित नीचे उतर पाए। भीड़ ने चालक को दबोच लिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और चाल को भीड़ से छुड़ाकर ले गई।

Published on:

03 Dec 2025 08:53 am

जयपुर में 'काल' बनकर दौड़ा ट्रक, आधा किमी तक बोनट पर लटका रहा हेड कांस्टेबल, लोग बोले- हरमाड़ा डंपर हादसे की याद हुई ताजा

