जयपुर में ‘काल’ बनकर दौड़ा ट्रक, आधा किमी तक बोनट पर लटका रहा हेड कांस्टेबल, लोग बोले- हरमाड़ा डंपर हादसे की याद हुई ताजा

मौके पर एक बाइक सवार युवक और उसकी साथी महिला इस पूरी घटना का वीडियो मोबाइल से बनाते रहे। बाइक सवार ने आगे जाकर अन्य वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। उसने मिनी बस, फोर व्हीलर, स्कूटर और अन्य बाइक चालकों को बताया कि पीछे से आ रहा ट्रक बेकाबू है और उसके आगे एक पुलिस हवलदार लटका हुआ है। लोगों ने तुरंत सड़क को ब्लॉक कर दिया। जब ट्रक सामने खड़े वाहनों को देखकर रुका, तो भीड़ ने तत्काल चालक को ट्रक से नीचे खींच लिया। उसी समय हेड कांस्टेबल रामपाल भी सुरक्षित नीचे उतर पाए। भीड़ ने चालक को दबोच लिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और चाल को भीड़ से छुड़ाकर ले गई।