जयपुर

Health News: राजस्थान के इस जिले को मिली बड़ी स्वास्थ्य सौगात, चिकित्सालय में ब्लड सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ

Blood Separation Unit: इस यूनिट के शुरू होने से अब डेंगू, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जैसी जीवनरक्षक जरूरतों के लिए रेफर नहीं करना पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 14, 2025

Rajasthan Healthcare: जयपुर। बूंदी जिले के स्वास्थ्य ढांचे को एक बड़ी मजबूती देते हुए ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक ब्लड कंपोनेंट एवं सेपरेशन यूनिट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस यूनिट के शुरू होने से अब डेंगू, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जैसी जीवनरक्षक जरूरतों के लिए रेफर नहीं करना पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

इस अवसर पर राज्यमंत्री नागर ने कहा कि सरकार आमजन को स्थानीय स्तर पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस यूनिट की स्थापना में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा दिए गए अहम योगदान को भी विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से न केवल मरीजों का समय बचेगा, बल्कि आर्थिक बोझ भी कम होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वीकृत इस यूनिट की स्थापना और भवन के नवीनीकरण पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई हैं। अब तक, रक्त से जुड़े विशिष्ट घटकों की आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह सभी सुविधाएं जिला अस्पताल में ही सहज रूप से उपलब्ध होंगी।

