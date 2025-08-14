Health News: राजस्थान के इस जिले को मिली बड़ी स्वास्थ्य सौगात, चिकित्सालय में ब्लड सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ

Rajasthan Healthcare: जयपुर। बूंदी जिले के स्वास्थ्य ढांचे को एक बड़ी मजबूती देते हुए ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक ब्लड कंपोनेंट एवं सेपरेशन यूनिट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस यूनिट के शुरू होने से अब डेंगू, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जैसी जीवनरक्षक जरूरतों के लिए रेफर नहीं करना पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।