Govt Job: स्कूल व्याख्याता भर्ती के ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू, जानें किस विषय में कितने पदों पर होगी भर्ती

Rajasthan first grade teacher vacancy: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल व्याख्याता के पदों पर ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू गई है। आवेदन प्रक्रिया 12 सितम्बर तक चलेगी।

आयोग ने स्कूल व्याख्याता भर्ती की परीक्षा तिथि भी पूर्व में ही घोषित कर दी है। आयोग की सूचना के अनुसार 31 मई से 16 जून 2026 तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

आयोग की ओर से 3225 पदों पर भर्ती होगी। इनमें हिंदी विषय में सबसे अधिक पदों पर भर्ती होनी है।