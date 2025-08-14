Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Govt Job: स्कूल व्याख्याता भर्ती के ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू, जानें किस विषय में कितने पदों पर होगी भर्ती

RPSC 1st grade: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक (स्कूल व्याख्याता) भर्ती 2025-26 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 3225 पदों पर चयन किया जाएगा। आयोग ने बताया कि भर्ती 27 विभिन्न विषयों में होगी,

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 14, 2025

RPSC School Lecturer Notification
RPSC School Lecturer Notification(Image-Freepik)

Rajasthan first grade teacher vacancy: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल व्याख्याता के पदों पर ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू गई है। आवेदन प्रक्रिया 12 सितम्बर तक चलेगी।
आयोग ने स्कूल व्याख्याता भर्ती की परीक्षा तिथि भी पूर्व में ही घोषित कर दी है। आयोग की सूचना के अनुसार 31 मई से 16 जून 2026 तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
आयोग की ओर से 3225 पदों पर भर्ती होगी। इनमें हिंदी विषय में सबसे अधिक पदों पर भर्ती होनी है।

27 विषयों में होगा चयन

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक (स्कूल व्याख्याता) भर्ती 2025-26 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 3225 पदों पर चयन किया जाएगा। आयोग ने बताया कि भर्ती 27 विभिन्न विषयों में होगी, जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, गृह विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य, चित्रकला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और विभिन्न खेलों के कोच शामिल हैं।

Rajasthan Govt Jobs

सबसे अधिक पद हिंदी विषय में हैं, जिनकी संख्या 710 है। इसके बाद वाणिज्य में 430, राजनीति विज्ञान में 350, अंग्रेज़ी में 307, अर्थशास्त्र में 324 और गणित में 195 पद रखे गए हैं। खेल श्रेणी में कोच (एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस) के भी पद शामिल हैं।

जानिए किस विषय में कितने पदों पर होगी भर्ती

क्रमांकविषय का नामकुल पद
1हिंदी710
2अंग्रेज़ी307
3संस्कृत270
4राजस्थानी6
5पंजाबी6
6उर्दू140
7इतिहास170
8राजनीति विज्ञान350
9भूगोल270
10अर्थशास्त्र324
11समाजशास्त्र50
12लोक प्रशासन73
13गृह विज्ञान70
14रसायन विज्ञान176
15भौतिकी145
16गणित195
17जीव विज्ञान137
18वाणिज्य430
19चित्रकला57
20संगीत7
21शारीरिक शिक्षा73
22कोच (एथलेटिक्स)2
23कोच (बास्केटबॉल)2
24कोच (वॉलीबॉल)1
25कोच (हैंडबॉल)1
26कोच (कबड्डी)1
27कोच (टेबल टेनिस)1
कुल योग3225

14 Aug 2025 12:46 pm

