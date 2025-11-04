Ambulance Services: राजस्थान में एम्बुलेंस सेवाओं में गड़बड़ियों पर 2 करोड़ की पेनल्टी, दिए सख्त निर्देश

Indian Public Health Standards: जयपुर। प्रदेशभर में 5 से 7 नवम्बर तक सभी चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी चिकित्सा संस्थान ‘इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड’ (IPHS) के मानकों पर खरे उतरें। जहां भी कमी पाई जाएगी, वहां मिशन मोड में सुधार किए जाएंगे।