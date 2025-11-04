Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Ambulance Services: राजस्थान में एम्बुलेंस सेवाओं में गड़बड़ियों पर 2 करोड़ की पेनल्टी, दिए सख्त निर्देश

Health Services: प्रदेश में 5 से 7 नवम्बर तक सभी चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण शुरू। टीकाकरण में पिछड़ने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, नोटिस जारी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 04, 2025

file photo

Indian Public Health Standards: जयपुर। प्रदेशभर में 5 से 7 नवम्बर तक सभी चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी चिकित्सा संस्थान ‘इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड’ (IPHS) के मानकों पर खरे उतरें। जहां भी कमी पाई जाएगी, वहां मिशन मोड में सुधार किए जाएंगे।

निरीक्षण की जिम्मेदारी तय

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभी संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) अपने-अपने क्षेत्र में संस्थानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

टीकाकरण में पिछड़ने वाले आरसीएचओ को नोटिस

राठौड़ ने बताया कि टीकाकरण लक्ष्य से पीछे रहने वाले सभी आरसीएचओ को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

एम्बुलेंस सेवाओं का विशेष निरीक्षण

प्रदेशभर में संचालित एम्बुलेंस सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल से अगस्त के बीच एम्बुलेंस संचालन में कमियां पाए जाने पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की पेनल्टी लगाई गई है। अब प्रत्येक अधिकारी को अपने क्षेत्र में नियमित जांच सुनिश्चित करनी होगी।

राज हेल्थ पोर्टल और एनसीडी स्क्रीनिंग पर जोर

बैठक में राज हेल्थ पोर्टल पर नियमित डेटा अपडेट, एनसीडी स्क्रीनिंग का विस्तार, और यूडीआईडी के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा सहित सभी संयुक्त निदेशक, सीएमएचओ और बीसीएमओ अधिकारी वीसी के माध्यम से शामिल हुए।

ये भी पढ़ें

Public Holiday: 5 नवम्बर को रहेगा अवकाश, बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर
जयपुर
Public holiday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 10:30 pm

Published on:

04 Nov 2025 10:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ambulance Services: राजस्थान में एम्बुलेंस सेवाओं में गड़बड़ियों पर 2 करोड़ की पेनल्टी, दिए सख्त निर्देश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Consumer Care Award: राजस्थान में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान, मिलेगा 5 लाख रुपए का अवार्ड

National Consumer Day
जयपुर

Good News: रूफ टॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब 55 पैसे प्रति यूनिट अधिक मिलेगा भुगतान

Rajasthan Rooftop Solar Consumers Big Relief Now there will be Huge Savings Order Issued
जयपुर

Electricity Billing: जयपुर डिस्कॉम की बड़ी उपलब्धि, सभी थ्री फेज गैर कृषि उपभोक्ताओं के बदले गए खराब मीटर

Rajasthan-Electricity
जयपुर

सीएम भजनलाल का बड़ा कदम, डेयरी विकास के लिए एक करोड़ का कोरपस फंड बनाने की स्वीकृति

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के 2 जिलों में आज रात बारिश की चेतावनी, जानें आगामी सप्ताह कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम ?

Rain Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.