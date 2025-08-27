Jaipur: जलदाय विभाग में जमकर चले लात-घूंसे, मुंह पर मारा मुक्का, कुर्सियां फेंकी… सिर फूटा

इस दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए और विवाद मारपीट में बदल गया। देखते ही देखते कक्ष में लात-घूंसे चलने लगे और कुर्सियां भी फेंकी जाने लगीं। तकनीकी कर्मचारी संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव के चेहरे पर मुक्का लगने से खून बहने लगा, वहीं जिला अध्यक्ष ताराचंद सैनी भी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गांधी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया। बाद में दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज कराए।