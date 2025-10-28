Heavy Rain Alert: राजस्थान के इन जिलों में ‘मोंथा तूफान’ का तगड़ा असर, कोटा में 69MM बारिश, आज IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

राजधानी जयपुर में सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी से मौसम ठंडा रहा। तापमान में भी चार से छह डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान घने बादलों ने जयपुर में सूरज को पूरा ढक दिया। वहीं लोगों को तरबतर कर दिया। उधर मौसम में अचानक आए बदलाव से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में किसानों की खेतों और मंडियों में रखी उपज भी भीग गई। वहीं कोटा संभाग के बूंदी में धान की फसल गिर गई। किसान फसल खराबे को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग भी करने लगे हैं।