Heavy Rain Alert: राजस्थान के इन जिलों में ‘मोंथा तूफान’ का तगड़ा असर, कोटा में 69MM बारिश, आज IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

IMD Upcoming Alert: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवात के असर से प्रदेशभर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। इसका बड़ा असर राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिल रहा है।
तापमान में भी चार से छह डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। कोटा के खातोली में 69 एमएम बारिश हुई है। वहीं उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बूंदी, करौली, पाली, राजसमंद और अजमेर में भी रिमझिम बारिश का दौर देर शाम तक जारी रहा। मौसम केंद्र के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम वायुमंडलीय दबाव बनने से चक्रवाती तूफान मोंथा बन गया है। इसके आगामी 24 घंटे में और तीव्र होकर आंध्रप्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की प्रबल संभावना है।
एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिणी व पूर्वी भागों में मंगलवार को भी देखने को मिलेगा।
राजधानी जयपुर में सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी से मौसम ठंडा रहा। तापमान में भी चार से छह डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान घने बादलों ने जयपुर में सूरज को पूरा ढक दिया। वहीं लोगों को तरबतर कर दिया। उधर मौसम में अचानक आए बदलाव से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में किसानों की खेतों और मंडियों में रखी उपज भी भीग गई। वहीं कोटा संभाग के बूंदी में धान की फसल गिर गई। किसान फसल खराबे को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग भी करने लगे हैं।
अजमेर - 23.2
भीलवाड़ा - 21.1
अलवर - 25.2
जयपुर - 25.0
सीकर - 26.5
डबोक - 21.8
जोधपुर - 28.0
दौसा - 24.3
मंगलवार को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। वहीं कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश हो सकती है। बारिश की गतिविधियों में बुधवार से कमी होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी व पूर्वी भागों में हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां 30 तक जारी रह सकती है।
मौसम विभाग ने खुले आसमान में कृषि उपज मंडियों व खेतों में रखे जींसों/अनाज को भीगने से बचाव के उपाय करने के लिए कहा है। वहीं, रबी की फसलों की बुआई व सिंचाई का कार्य बारिश को ध्यान में रखकर करने की अपील की है।
बीते 24 घंटे में
डबोक में 55.8,
डूंगरपुर में 58.5,
प्रतापगढ़ में 71.5
कोटा में 40,
भीलवाड़ा में 17.2,
अजमेर में 3.6,
जयपुर में 0.7 एमएम बारिश दर्ज की गई।
