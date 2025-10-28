Heavy Rain Alert: राजस्थान के इन जिलों में ‘मोंथा तूफान’ का तगड़ा असर, कोटा में 69MM बारिश, आज IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

Patrika LogoSwitch to English

Heavy Rain Alert: राजस्थान के इन जिलों में 'मोंथा तूफान' का तगड़ा असर, कोटा में 69MM बारिश, आज IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने चक्रवात ‘मोंथा तूफ़ान’ के असर से कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। कोटा में 69 मिमी तक वर्षा दर्ज की गई, जबकि तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट आई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 28, 2025

heavy rain alert monsoon news
Play video

बारिश का अलर्ट ( फाइल फोटो)

IMD Upcoming Alert: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवात के असर से प्रदेशभर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। इसका बड़ा असर राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिल रहा है।

तापमान में भी चार से छह डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। कोटा के खातोली में 69 एमएम बारिश हुई है। वहीं उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बूंदी, करौली, पाली, राजसमंद और अजमेर में भी रिमझिम बारिश का दौर देर शाम तक जारी रहा। मौसम केंद्र के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम वायुमंडलीय दबाव बनने से चक्रवाती तूफान मोंथा बन गया है। इसके आगामी 24 घंटे में और तीव्र होकर आंध्रप्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की प्रबल संभावना है।

एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिणी व पूर्वी भागों में मंगलवार को भी देखने को मिलेगा।

जयपुर में छह डिग्री तक गिरा तापमान

राजधानी जयपुर में सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी से मौसम ठंडा रहा। तापमान में भी चार से छह डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान घने बादलों ने जयपुर में सूरज को पूरा ढक दिया। वहीं लोगों को तरबतर कर दिया। उधर मौसम में अचानक आए बदलाव से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में किसानों की खेतों और मंडियों में रखी उपज भी भीग गई। वहीं कोटा संभाग के बूंदी में धान की फसल गिर गई। किसान फसल खराबे को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग भी करने लगे हैं।

न्यूनतम तापमान


अजमेर - 23.2
भीलवाड़ा - 21.1
अलवर - 25.2
जयपुर - 25.0
सीकर - 26.5
डबोक - 21.8
जोधपुर - 28.0
दौसा - 24.3

आगामी अलर्ट

मंगलवार को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। वहीं कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश हो सकती है। बारिश की गतिविधियों में बुधवार से कमी होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी व पूर्वी भागों में हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां 30 तक जारी रह सकती है।

किसानों को निर्देश

मौसम विभाग ने खुले आसमान में कृषि उपज मंडियों व खेतों में रखे जींसों/अनाज को भीगने से बचाव के उपाय करने के लिए कहा है। वहीं, रबी की फसलों की बुआई व सिंचाई का कार्य बारिश को ध्यान में रखकर करने की अपील की है।

कहां कितनी बारिश

बीते 24 घंटे में
डबोक में 55.8,
डूंगरपुर में 58.5,
प्रतापगढ़ में 71.5
कोटा में 40,
भीलवाड़ा में 17.2,
अजमेर में 3.6,
जयपुर में 0.7 एमएम बारिश दर्ज की गई।

IMD Alert: राजस्थान के 7 जिलों के लिए 28 अक्टूबर का दिन कठिन, भारी बारिश की चेतावनी, इस तारीख से बदलेगा मौसम
जयपुर
Rajasthan Rain Alert

28 Oct 2025 07:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain Alert: राजस्थान के इन जिलों में 'मोंथा तूफान' का तगड़ा असर, कोटा में 69MM बारिश, आज IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

JDA Big Action: जयपुर में फिर गरजा बुलडोजर, 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, जानें कहां-कहां हुई कार्रवाई

JDA Big Action
जयपुर

Rajasthan Weather: नवम्बर की इतनी तारीख तक खराब रहेगा मौसम, जारी रहेगी इन जिलों में बारिश, IMD का नया अलर्ट

Rain Alert
जयपुर

राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार-राजनीतिक नियुक्तियां, CM भजनलाल की PM मोदी से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज

Soon CM Bhajanlal Sharma Meet with PM Modi
जयपुर

राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, अब MANREGA से खेतों में सिंचाई के लिए बना सकेंगे टांके, धन-धान्य योजना में 8 जिले शामिल

Rajasthan MNREGA enable construction of irrigation tanks
जयपुर

Rajasthan: CM भजनलाल ने दुकान और वाणिज्य से जुड़े दो प्रमुख अध्यादेशों को दी मंजूरी, श्रमिकों से जुड़े बदले नियम

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर
