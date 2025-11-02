Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: मौसम फिर लेने जा रहा करवट, 3,4 नवंबर को इन शहरों में झमाझम बारिश का अलर्ट

राजस्थान में इस बार नवंबर का महीना पहले से ज्यादा सर्द रहने वाला है। प्रदेश में ला-नीना व पश्चिमी विक्षोभ के असर से नवंबर में इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने का अंदेशा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस साल नवंबर में पिछले कई वर्षों की तुलना में दिन ज्यादा सर्द रहने का पूर्वानुमान है जबकि रातें पिछली सर्दियों की तुलना में कम सर्द रहेंगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 02, 2025

Play video

राजस्थान में 3 नवंबर से फिर बारिश का अलर्ट, पत्रिका फोटो

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस बार नवंबर का महीना पहले से ज्यादा सर्द रहने वाला है। प्रदेश में ला-नीना व पश्चिमी विक्षोभ के असर से नवंबर में इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने का अंदेशा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस साल नवंबर में पिछले कई वर्षों की तुलना में दिन ज्यादा सर्द रहने का पूर्वानुमान है जबकि रातें पिछली सर्दियों की तुलना में कम सर्द रहेंगी। मौसम में इस बदलाव का कारण मानसून के बाद बारिश, बादल छाए रहने और हवा में आर्द्रता बढ़ना बताया जा रहा है। फिलहाल राजस्थान में 3 नवंबर से जयपुर समेत कई शहरों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके असर से अगले दो तीन दिन झमाझम बारिश का दौर रहने वाला है।

मौसम तंत्र में बदलाव का ये कारण

मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब (Depression) कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। उदयपुर, कोटा संभाग के कई स्थानों पर आज हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही रहने पर दिन और रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

कल से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर से सक्रिय होने का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। जिससे एक बार फिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कई स्थानों पर 3-4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है।

पारा बढ़ने से सर्दी के तेवर नर्म

राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में हुई बढ़ोतरी से रात में सर्दी के तेवर थोड़े नर्म रहे। हालांकि दिन में दो तीन डिग्री तक बढ़ोतरी होने के बाद भी पारा अभी औसत तापमान के आसपास रहा है ​लेकिन मौसम शुष्क रहने पर सर्दी का जोर आंशिक रूप से कम हो गया है। 3 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर जयपुर समेत 7 जिलों के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने व फिर से सर्दी के तेवर तीखे होने की आशंका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 07:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: मौसम फिर लेने जा रहा करवट, 3,4 नवंबर को इन शहरों में झमाझम बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदिरा गांधी नहर: जानिए ‘रेगिस्तान की गंगा’ ने कैसे बदली राजस्थान की तस्वीर? सलाना हो रही है हजारों करोड़ की पैदावार

Indira Gandhi Canal
Patrika Special News

Neerja Modi School Tragedy : मां की चीखों से गूंज रहा था अस्पताल का हर कोना, चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे पिता

Jaipur Neerja Modi School Tragedy Mother screams echoed throughout hospital while father silently wiped away tears
जयपुर

VDO Recruitment Exam: राजस्थान में VDO भर्ती परीक्षा आज, 5.12 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, गाइडलाइन उल्लंघन पर सख्ती

Rajasthan VDO recruitment exam
जयपुर

Aaj Ka Rashifal, 2 November 2025 : रविवार को चंद्रमा कुंभ राशि में, जानें आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है भाग्य

Aaj ka rashifal 2 November 2025
राशिफल

जयपुर में टोंक रोड, सेंट्रल पार्क समेत कई सड़कों और चौराहों के बदले नाम, निगम की बैठक में बड़ा फैसला

Jaipur nigam meeting
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.