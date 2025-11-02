Rajasthan Weather: मौसम फिर लेने जा रहा करवट, 3,4 नवंबर को इन शहरों में झमाझम बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस बार नवंबर का महीना पहले से ज्यादा सर्द रहने वाला है। प्रदेश में ला-नीना व पश्चिमी विक्षोभ के असर से नवंबर में इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने का अंदेशा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस साल नवंबर में पिछले कई वर्षों की तुलना में दिन ज्यादा सर्द रहने का पूर्वानुमान है जबकि रातें पिछली सर्दियों की तुलना में कम सर्द रहेंगी। मौसम में इस बदलाव का कारण मानसून के बाद बारिश, बादल छाए रहने और हवा में आर्द्रता बढ़ना बताया जा रहा है। फिलहाल राजस्थान में 3 नवंबर से जयपुर समेत कई शहरों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके असर से अगले दो तीन दिन झमाझम बारिश का दौर रहने वाला है।