Rajasthan Weather: मौसम फिर लेने जा रहा करवट, 3,4 नवंबर को इन शहरों में झमाझम बारिश का अलर्ट

राजस्थान में 3 नवंबर से फिर बारिश का अलर्ट, पत्रिका फोटो
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस बार नवंबर का महीना पहले से ज्यादा सर्द रहने वाला है। प्रदेश में ला-नीना व पश्चिमी विक्षोभ के असर से नवंबर में इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने का अंदेशा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस साल नवंबर में पिछले कई वर्षों की तुलना में दिन ज्यादा सर्द रहने का पूर्वानुमान है जबकि रातें पिछली सर्दियों की तुलना में कम सर्द रहेंगी। मौसम में इस बदलाव का कारण मानसून के बाद बारिश, बादल छाए रहने और हवा में आर्द्रता बढ़ना बताया जा रहा है। फिलहाल राजस्थान में 3 नवंबर से जयपुर समेत कई शहरों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके असर से अगले दो तीन दिन झमाझम बारिश का दौर रहने वाला है।
मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब (Depression) कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। उदयपुर, कोटा संभाग के कई स्थानों पर आज हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही रहने पर दिन और रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने के आसार हैं।
एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर से सक्रिय होने का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। जिससे एक बार फिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कई स्थानों पर 3-4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है।
राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में हुई बढ़ोतरी से रात में सर्दी के तेवर थोड़े नर्म रहे। हालांकि दिन में दो तीन डिग्री तक बढ़ोतरी होने के बाद भी पारा अभी औसत तापमान के आसपास रहा है लेकिन मौसम शुष्क रहने पर सर्दी का जोर आंशिक रूप से कम हो गया है। 3 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर जयपुर समेत 7 जिलों के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने व फिर से सर्दी के तेवर तीखे होने की आशंका है।
