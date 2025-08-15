Rain Alert: राजस्थान में मानसून ट्रफ लाइन ने बदली दिशा, IMD का डबल अलर्ट… इन जिलों में जमकर बारिश!

Rajasthan Weather News: राजस्थान में आगामी दिनों में मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य से दक्षिण की ओर शिफ्ट होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज होने की प्रबल संभावना है।
मौसम केंद्र जयपुर ने जयपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही जिले के आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम व एक दो दौर भारी वर्षा, आकाशीय बिजली व तेज सतही हवा (30-50kmph) आने की संभावना है।
मौसम केंद्र जयपुर ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जालौर और बाड़मेर में येलो अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर मेघगर्जन के साथ ही आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज़ हवा (20-30 kmph) की संभावना जताई है।
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा निवाई टोंक में 93.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, निम्नतम न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।