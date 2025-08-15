Rain Alert: राजस्थान में मानसून ट्रफ लाइन ने बदली दिशा, IMD का डबल अलर्ट… इन जिलों में जमकर बारिश!

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा निवाई टोंक में 93.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, निम्नतम न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।