जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में मानसून ट्रफ लाइन ने बदली दिशा, IMD का डबल अलर्ट… इन जिलों में जमकर बारिश!

राजस्थान में आगामी दिनों में अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 15, 2025

heavy rain in rajasthan
Photo- Patrika Network

Rajasthan Weather News: राजस्थान में आगामी दिनों में मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य से दक्षिण की ओर शिफ्ट होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज होने की प्रबल संभावना है।

IMD ने डबल अलर्ट किया जारी

मौसम केंद्र जयपुर ने जयपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही जिले के आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम व एक दो दौर भारी वर्षा, आकाशीय बिजली व तेज सतही हवा (30-50kmph) आने की संभावना है।

IMD heavy rain warning

मौसम केंद्र जयपुर ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जालौर और बाड़मेर में येलो अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर मेघगर्जन के साथ ही आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज़ हवा (20-30 kmph) की संभावना जताई है।

निवाई में हुई सर्वाधिक बारिश

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा निवाई टोंक में 93.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, निम्नतम न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

15 Aug 2025 07:03 pm

