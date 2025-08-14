Heavy Rain Alert Today: राजस्थान के चार जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट,तीन घंटे में होगी झमाझम

Rajasthan weather update: जयपुर। मौसम विभाग ने आज सुबह 11.30 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार अगले तीन घंटे में जयपुर, सीकर, झुंझुनूं व टोंक जिले में मध्यम व कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम में बदलाव के चलते जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है।
इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आंशका है। इन क्षेत्रों में तीस से पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है।
इसके अलावा सवाईमाधोपुर, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़,अजमेर,भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, चूरू नागौर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग, जयपुर के अनुसार बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए तीव्र होकर "वेलमार्क्ड लो-प्रेशर एरिया" में बदल सकता है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा।
पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 16 अगस्त से अच्छी बारिश की संभावना है। दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों, विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।