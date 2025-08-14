Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain Alert Today: राजस्थान के चार जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट,तीन घंटे में होगी झमाझम

IMD weather alert: मौसम विभाग, जयपुर के अनुसार बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए तीव्र होकर "वेलमार्क्ड लो-प्रेशर एरिया" में बदल सकता है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 14, 2025

राजस्थान में मौसम बदल गया है। आज जयपुर में सुबह हुई बारिश। फोटो-पत्रिका।
राजस्थान में मौसम बदल गया है। आज जयपुर में सुबह हुई बारिश। फोटो-पत्रिका।

Rajasthan weather update: जयपुर। मौसम विभाग ने आज सुबह 11.30 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार अगले तीन घंटे में जयपुर, सीकर, झुंझुनूं व टोंक जिले में मध्यम व कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम में बदलाव के चलते जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है।

ये भी पढ़ें

Weather Update 14 August: स्वतंत्रता दिवस से पहले इंद्रदेव मेहरबान, जयपुर में सुबह से हो रही बारिश
जयपुर
जयपुर शहर में सुबह से कई जगहों पर बारिश हो रही है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। फोटो-पत्रिका।

इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आंशका है। इन क्षेत्रों में तीस से पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है।

इसके अलावा सवाईमाधोपुर, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़,अजमेर,भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, चूरू नागौर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

इसलिए शुरू हुआ बारिश का दौर

मौसम विभाग, जयपुर के अनुसार बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए तीव्र होकर "वेलमार्क्ड लो-प्रेशर एरिया" में बदल सकता है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा।

जानें 15 व 16 अगस्त का मौसम का हाल

पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 16 अगस्त से अच्छी बारिश की संभावना है। दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों, विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें

IMD Update: बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं कल से मचाएंगी धमाल, जानिए किन जिलों में मचेगी बरसात की हलचल
जयपुर
imd weather alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2025 12:04 pm

Published on:

14 Aug 2025 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain Alert Today: राजस्थान के चार जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट,तीन घंटे में होगी झमाझम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.