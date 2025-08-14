Heavy Rain Alert Today: राजस्थान के चार जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट,तीन घंटे में होगी झमाझम

Rajasthan weather update: जयपुर। मौसम विभाग ने आज सुबह 11.30 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार अगले तीन घंटे में जयपुर, सीकर, झुंझुनूं व टोंक जिले में मध्यम व कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम में बदलाव के चलते जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है।