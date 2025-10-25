Heavy Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, जानें इसलिए आएगी 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि इसका सर्वाधिक असर 27 और 28 अक्टूबर को रहेगा। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली और मेघगर्जन के साथ तेज बारिश के आसार हैं।

विभाग ने किसानों के लिए विशेष कृषक सलाह जारी की है। किसानों को खुले आसमान में रखे अनाज और अन्य उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है, ताकि बारिश से नुकसान न हो।