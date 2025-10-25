Patrika LogoSwitch to English

Heavy Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, जानें इसलिए आएगी 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश

Depression in Arabian Sea: दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 26 से 29 अक्टूबर तक मेघगर्जन और बिजली की चेतावनी। किसानों के लिए मौसम विभाग की विशेष सलाह, अनाज को बारिश से बचाने के निर्देश।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 25, 2025

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने दो अवदाबों (Depressions) के असर से राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर तक गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि इसका सर्वाधिक असर 27 और 28 अक्टूबर को रहेगा। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली और मेघगर्जन के साथ तेज बारिश के आसार हैं।
विभाग ने किसानों के लिए विशेष कृषक सलाह जारी की है। किसानों को खुले आसमान में रखे अनाज और अन्य उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है, ताकि बारिश से नुकसान न हो।

वहीं, रबी फसलों की बुआई और सिंचाई कार्य बारिश को ध्यान में रखकर करने को कहा गया है। राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

राजस्थान मौसम अपडेट 25 अक्टूबर

दक्षिणी व पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने, तंत्र का सर्वाधिक असर 27-28 अक्टूबर को होने की संभावना है।

25 Oct 2025 09:51 pm

Heavy Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, जानें इसलिए आएगी 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

