राजस्थान सरकार ने मंत्रालयिक संवर्ग में पद बढ़ाकर खोले पदोन्नति के नए अवसर

Government Staff Promotion: बजट घोषणा का वादा पूरा, 1200 से अधिक नए पद सृजित कर कर्मचारियों को मिला लाभ, संस्थापन, प्रशासनिक और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के पदों में बड़ी वृद्धि।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 25, 2025

Jaipur SMS Hospital Fire Tragedy Rajasthan CM Bhajan Lal Announces compensation of Rs 10 lakh each to dependents of deceased

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

Rajasthan Budget Announcement: जयपुर। राज्य सरकार ने बजट घोषणा को पूरा करते हुए मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों में वृद्धि कर कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के नए अवसर खोले हैं। सरकार ने मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करते हुए अधीनस्थ विभागों में बड़े स्तर पर पद वृद्धि की है, जिससे लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

वित्त(व्यय-2) विभाग की संयुक्त शासन सचिव डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि वित्त(व्यय) विभाग के शासन सचिव नवीन जैन द्वारा जारी आदेश के अनुसार संस्थापन अधिकारी एल-16, जीपी-6600 के वर्तमान पद 888 में 206 की वृद्धि कर 1094, प्रशासनिक अधिकारी एल-12, जीपी- 4800 के वर्तमान पद 2734 में 342 की वृ़द्धि कर 3076 पद कर दिए गए हैं।

इसी प्रकार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एल-11 जीपी 4200 के 6153 पदों में 683 की बढ़ोतरी कर 6836 किए गए हैं। इससे कनिष्ठ सहायक एल-5, वरिष्ठ सहायक एल-8, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व इससे वरिष्ठ पदों पर कार्यरत कार्मिकों को समय पर पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

Published on:

25 Oct 2025 12:41 pm

Jaipur / Promotion: राजस्थान सरकार ने मंत्रालयिक संवर्ग में पद बढ़ाकर खोले पदोन्नति के नए अवसर

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

