Promotion: राजस्थान सरकार ने मंत्रालयिक संवर्ग में पद बढ़ाकर खोले पदोन्नति के नए अवसर

Rajasthan Budget Announcement: जयपुर। राज्य सरकार ने बजट घोषणा को पूरा करते हुए मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों में वृद्धि कर कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के नए अवसर खोले हैं। सरकार ने मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करते हुए अधीनस्थ विभागों में बड़े स्तर पर पद वृद्धि की है, जिससे लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।