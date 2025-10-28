Cyclone Mocha: राजस्थान में भारी बारिश जारी, 29 अक्टूबर से मिलेगी राहत, 3 नवंबर से फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

प्रतीकात्मक तस्वीर:पत्रिका
Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बंगाल की खाड़ी में बना तीव्र चक्रवाती तूफान "मोथा" और अरब सागर की खाड़ी में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के असर से राज्य के दक्षिणी व पूर्वी इलाकों में बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। बूंदी जिले के नैणवां में सर्वाधिक 130 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को भी उदयपुर, कोटा संभाग तथा आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं अजमेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
विभाग ने बताया कि 29 अक्टूबर से राज्य में भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, हालांकि दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है।
पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जालौर, बाड़मेर और शेखावाटी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि 3 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पश्चिमी और पूर्वी भागों में फिर से हल्की-मध्यम बारिश और मेघगर्जन हो सकते हैं।
