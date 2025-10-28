Cyclone Mocha: राजस्थान में भारी बारिश जारी, 29 अक्टूबर से मिलेगी राहत, 3 नवंबर से फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बंगाल की खाड़ी में बना तीव्र चक्रवाती तूफान "मोथा" और अरब सागर की खाड़ी में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के असर से राज्य के दक्षिणी व पूर्वी इलाकों में बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। बूंदी जिले के नैणवां में सर्वाधिक 130 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।