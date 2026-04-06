Weather Update: राजस्थान पर भारी पड़ेंगे 48 घंटे! तूफानी हवा के साथ ताबड़तोड़ बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। 6 अप्रेल से 8 अप्रेल के बीच राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलग-अलग जिलों के लिए चेतावनी जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है।
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दरअसल एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते 6 अप्रेल को पश्चिमी राजस्थान सभी जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी और श्रीगंगानगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और झोंकेदार तेज हवा की चेतावनी दी गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।
वहीं श्रीगंगानगर में बरसात के साथ कई गावों में ओलावृष्टि हुई है। इसके साथ ही चूरू, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, जालोर और पाली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां भी मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और झोंकेदार तेज हवा (40-50 KMPH) की चेतावनी दी गई है।
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6 अप्रेल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। 7 अप्रेल को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम और ज्यादा सक्रिय रहेगा। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन, 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, ओलावृष्टि और मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है।
इस दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में 20 से 50 मिमी तक बारिश दर्ज हो सकती है। 8 अप्रेल को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। 9 अप्रेल से अगले 3-4 दिनों तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।
वहीं मौसम विभाग ने आगामी दो घंटे के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में अचानक मौसम बदलने के आसार हैं और तेज आंधी, हल्की से मध्यम बारिश तथा मेघगर्जन की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
साथ ही कुछ जगहों पर वज्रपात और हल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने खुले स्थानों से दूर रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े नहीं होने तथा सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा गया है।
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