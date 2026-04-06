Weather Update: राजस्थान पर भारी पड़ेंगे 48 घंटे! तूफानी हवा के साथ ताबड़तोड़ बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

6 अप्रेल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। 7 अप्रेल को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम और ज्यादा सक्रिय रहेगा। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन, 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, ओलावृष्टि और मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है।