Heavy Rain Today: राजस्थान में ‘ताबड़तोड़’ भारी बारिश, अचानक बदल रहा मौसम का मिज़ाज़

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान के मौसम का मिज़ाज़ इन दिनों किसी सरप्राइज़ से कम नहीं लग रहा है.. जहां सुबह तक उमस और धूप रहती है, वहां अचानक से आसमान पर काले बादल मंडराने लगते हैं.. और देखते ही देखते जमकर बारिश होना शुरू हो जाती है.. शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा राजस्थान के कई ज़िलों में देखा गया.. राजधानी जयपुर की बात करें, तो यहां सुबह तो बरसात होने का अहसास ही नहीं हो रहा था, पर दोपहर होते-होते मौसम बदलने लगा और फिर वही हुआ जो होना था.. शहर के कई हिस्सों में बादलों ने अपना रंग दिखाया।