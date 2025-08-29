Heavy Rain Today: राजस्थान में ‘ताबड़तोड़’ भारी बारिश, अचानक बदल रहा मौसम का मिज़ाज़

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान के मौसम का मिज़ाज़ इन दिनों किसी सरप्राइज़ से कम नहीं लग रहा है.. जहां सुबह तक उमस और धूप रहती है, वहां अचानक से आसमान पर काले बादल मंडराने लगते हैं.. और देखते ही देखते जमकर बारिश होना शुरू हो जाती है.. शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा राजस्थान के कई ज़िलों में देखा गया.. राजधानी जयपुर की बात करें, तो यहां सुबह तो बरसात होने का अहसास ही नहीं हो रहा था, पर दोपहर होते-होते मौसम बदलने लगा और फिर वही हुआ जो होना था.. शहर के कई हिस्सों में बादलों ने अपना रंग दिखाया।
सी-स्कीम, सोडाला, लालकोठी, 22 गोदाम, रामबाग सर्किल और टोंक फाटक जैसे इलाकों में झमाझम बारिश हुई। लोग अचानक आई बारिश से भीगते नज़र आए, वहीं कई जगहों पर सड़कें तालाब जैसी दिखने लगीं। इतना ही नहीं, लगातार झमाझम बारिश के चलते कई सड़कें एक बार फिर से दरिया बन गईं और लोग परेशां होते रहे.. बता दें कि जयपुर के लिए मौसम विभाग ने सुबह ‘येलो अलर्ट’ जारी किया था।
यानी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई थी.. लेकिन मौसम के मिज़ाज ने अचानक पलटी मारी और दोपहर तक यह अलर्ट बदलकर ‘ऑरेंज अलर्ट’ कर दिया गया.. इसका मतलब कई जगहों पर भारी बारिश और जलभराव की स्थिति बनने की संभावना जताई गई.. मौसम विभाग ने आज की झमाझम बारिश के साथ ये भी साफ़ किया है, कि अभी ये बरसात का सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही रुक-रूककर चलता रहेगा… ऐसे में आमजन से सावधानी बरतने और आधिकारिक सोर्सेस के ज़रिये मौसम की खबरों से अपडेट रहने की अपील की है।
मातृकुंडिया बांध से छोड़े गए पानी से शुक्रवार सुबह बनास नदी में जोरदार उफान आ गया। जिससे बनास नदी पर बनी पुलियों पर पानी आने से आवागमन बंद हो गए। गांवों का संपर्क भी टूट गया। बीगोद कस्बे की बनास नदी पुलिया पर तीन फिट पानी चल रहा है। वहीं त्रिवेणी नदी का गेज में भी एक घंटे में एक फिट की बढ़ोतरी हुई है। त्रिवेणी नदी का गेज 3.900 मीटर पर चल रहा है।
इधर भीलवाड़ा शहर में आज तेज बारिश हुई। करीब 2 घंटे से तेज बारिश ने शहर को किया जल मग्न कर दिया। इसके चलते भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने स्कूल संचालकों को बच्चों को छुट्टी नहीं करने के लिए कहा। पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट, नागरिक आपदा प्रबंधन ने संभाला मोर्चा। स्कूल की छुट्टी के समय तेज बारिश के कारण जिला प्रशासन ने कहा कि छुटटी के बाद बच्चों को घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाए।