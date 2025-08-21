Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Heavy Rain 21 August: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, जानें आज कहां-कहां हो सकती है अति भारी बारिश

India Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान और आसपास के मध्यप्रदेश क्षेत्र पर बने परिसंचरण तंत्र के कारण आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की गतिविधियां तेज रहेंगी।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 21, 2025

IMD rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग में कई जगहों पर तेज बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा जिले के शेरगढ़ में सर्वाधिक 97 मिमी वर्षा हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान और आसपास के मध्यप्रदेश क्षेत्र पर बने परिसंचरण तंत्र के कारण आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की गतिविधियां तेज रहेंगी।

आज कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

image

दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन तक भारी से अति भारी वर्षा जारी रहने का अनुमान है। वहीं, बाकी अधिकांश हिस्सों में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में 22 से 29 अगस्त के बीच वर्षा की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

-----------------------------------------------

राजस्थान मौसम अपडेट 21 अगस्त

🔷 पिछले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश शेरगढ़, बांसवाड़ा में 97 मिमी दर्ज।

🔷 आज पूर्वी राजस्थान व आसपास के MP के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है।

🔷 आज कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी व अति भारी बारिश जबकि जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।*

🔷 दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहने व शेष अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

🔷 पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

