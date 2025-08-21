Heavy Rain 21 August: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, जानें आज कहां-कहां हो सकती है अति भारी बारिश

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग में कई जगहों पर तेज बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा जिले के शेरगढ़ में सर्वाधिक 97 मिमी वर्षा हुई।