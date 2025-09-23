Rain Alert: 8 जिलों में IMD का येलो अलर्ट जारी, झमाझम बारिश की भी आई चेतावनी, जानें राजस्थान में मानसून विदाई की लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून अपने आखिरी चरण में है लेकिन राज्य के कुछ दक्षिण-पूर्वी जिलों में मौसम अभी भी करवट ले रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आगामी कुछ दिनों तक पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा।
उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के विभिन्न हिस्सों में 21 से लेकर 27 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका है।
बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर और उदयपुर जिलों में वज्रपात और तेज गर्जना के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, जोधपुर और बीकानेर संभाग से मानसून की पूरी तरह विदाई हो चुकी है। आने वाले 5–6 दिनों तक इन क्षेत्रों में बारिश की कोई संभावना नहीं है और तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
21-22 सितंबर:- उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभागों के कुछ जिलों में
23 सितंबर:- उदयपुर, कोटा और अजमेर संभागों के कुछ जिलों में
24–27 सितंबर:- सिर्फ उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में