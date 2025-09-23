Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rain Alert: 8 जिलों में IMD का येलो अलर्ट जारी, झमाझम बारिश की भी आई चेतावनी, जानें राजस्थान में मानसून विदाई की लेटेस्ट अपडेट

Monsoon Heavy Rain Alert: उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के विभिन्न हिस्सों में 21 से लेकर 27 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 23, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून अपने आखिरी चरण में है लेकिन राज्य के कुछ दक्षिण-पूर्वी जिलों में मौसम अभी भी करवट ले रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आगामी कुछ दिनों तक पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा।

कहां-कहां हो सकती है बारिश?

उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के विभिन्न हिस्सों में 21 से लेकर 27 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका है।

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर और उदयपुर जिलों में वज्रपात और तेज गर्जना के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पश्चिमी राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, जोधपुर और बीकानेर संभाग से मानसून की पूरी तरह विदाई हो चुकी है। आने वाले 5–6 दिनों तक इन क्षेत्रों में बारिश की कोई संभावना नहीं है और तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

Heavy rain alert by IMD

कब कहां होगी बारिश

21-22 सितंबर:- उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभागों के कुछ जिलों में
23 सितंबर:- उदयपुर, कोटा और अजमेर संभागों के कुछ जिलों में
24–27 सितंबर:- सिर्फ उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में

23 Sept 2025 07:31 am

Published on:

23 Sept 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: 8 जिलों में IMD का येलो अलर्ट जारी, झमाझम बारिश की भी आई चेतावनी, जानें राजस्थान में मानसून विदाई की लेटेस्ट अपडेट

