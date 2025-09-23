Rain Alert: 8 जिलों में IMD का येलो अलर्ट जारी, झमाझम बारिश की भी आई चेतावनी, जानें राजस्थान में मानसून विदाई की लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून अपने आखिरी चरण में है लेकिन राज्य के कुछ दक्षिण-पूर्वी जिलों में मौसम अभी भी करवट ले रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आगामी कुछ दिनों तक पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा।