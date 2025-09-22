Weather Update: राजस्थान के दो संभागों में मानसून विदा, इन दो संभागों में अब भी “भारी बारिश” की संभावना

Rajasthan Monsoon News: जयपुर। राजस्थान में मानसून अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग से मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है। यहां आगामी 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, पूर्वी राजस्थान में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है।
उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। खासतौर पर उदयपुर और चित्तौडगढ़़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बरसात हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सर्वाधिक बारिश उदयपुर जिले के वल्लभनगर में दर्ज की गई, जहां 75 मिलीमीटर वर्षा हुई। बारिश से इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस से राहत मिली है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी और उमस का दौर जारी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक मानसून धीरे-धीरे पूरे राज्य से विदा हो जाएगा।