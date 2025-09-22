Weather Update: राजस्थान के दो संभागों में मानसून विदा, इन दो संभागों में अब भी “भारी बारिश” की संभावना

Rajasthan Monsoon News: जयपुर। राजस्थान में मानसून अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग से मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है। यहां आगामी 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, पूर्वी राजस्थान में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है।

उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। खासतौर पर उदयपुर और चित्तौडगढ़़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बरसात हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा।