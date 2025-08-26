Heavy Rainfall 26 August: संभलकर रहें, अभी-अभी आया राजस्थान के दो जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। राजस्थान में तीन जिलों में आज अतिभारी बारिश का अलर्ट पूर्व में भी जारी किया हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 26 अगस्त को दोपहर 3.45 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में दो जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जोधपुर व भरतपुर जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है।

इसके अलावा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा व उदयपुर जिले व आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है।