जयपुर

Heavy Rainfall 26 August: संभलकर रहें, अभी-अभी आया राजस्थान के दो जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जोधपुर व भरतपुर जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा व उदयपुर जिले व आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 26, 2025

Heavy rain alert by IMD
Heavy rain alert by IMD

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। राजस्थान में तीन जिलों में आज अतिभारी बारिश का अलर्ट पूर्व में भी जारी किया हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 26 अगस्त को दोपहर 3.45 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में दो जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जोधपुर व भरतपुर जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है।
इसके अलावा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा व उदयपुर जिले व आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है।

इधर बीसलपुर बांध के फिर से बंद होने लगे गेट

Bisalpur Dam Water Level: बीसलपुर बांध में एक बार फिर से पानी की आवक कम होने से बांध के गेट अब बंद होने लगे हैं। मंगलवार दोपहर बाद बांध के चार गेटों से ही पानी की निकासी की जा रही है। बांध के ये चार गेट एक-एक मीटर की हाइट पर खुले हुए हैं। इनसे चौबीस हजार क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

Published on:

26 Aug 2025 04:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rainfall 26 August: संभलकर रहें, अभी-अभी आया राजस्थान के दो जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

