IMD Alert: भारी बारिश के चलते ढूंढ नदी का जलस्तर बढ़ा, चाकसू-दौसा स्टेट हाईवे रहा जाम; आज 24 जिलों में बारिश का अलर्ट

Jaipur Heavy Rain: राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। जयपुर सहित कई जिलों में बुधवार को जमकर बारिश हुई। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना है।

2 min read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 02, 2025

Heavy-rain
Play video

ढूंढ नदी के बहते पानी के बीच से निकलते वाहन चालक। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान से मानसून विदाई ले चुका है, लेकिन अभी बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बुधवार को जमकर बारिश हुई। भारी बारिश के चलते ढूंढ नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे चाकसू-दौसा स्टेट हाईवे की रपट-पुलिया मार्ग प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने आज भी राजधानी जयपुर सहित 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो जयपुर, दौसा, नागौर, अजमेर, करौली, भरतपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। जयपुर के दूदू में सबसे ज्यादा 42 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं, जोबनेर में 35, तूंगा में 23, जालसू में 19 और मौजमाबाद में 11 एमएम बारिश हुई। इसके अलावा भरतपुर के उच्चैन में 28, नागौर के रियाबाड़ी में 23 एमएम बारिश दर्ज की गई।

चाकसू-दौसा स्टेट हाईवे पर यातायात प्रभावित

बड़ोदिया क्षेत्र में ढूंढ नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण चाकसू-दौसा स्टेट हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। तेज बहाव के कारण वाहनों का आवागमन लगभग एक घंटे तक बाधित रहा। वाहन चालक पानी के बहाव और रेंग-रेंग कर चलने की स्थिति से चिंतित रहे। जलस्तर बढ़ने के कारण सड़क से वाहनों का आवागमन धीमा हो गया। चौपहिया वाहन भी सावधानीपूर्वक गुजरने लगे। रपट और उसके आगे तक वाहनों की लंबी कतार लग गई।

दुपहिया वाहनों को अधिक परेशानी

दुपहिया वाहन चालकों को ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालक पानी के तेज बहाव के कारण अन्य मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंचे, जबकि कई को वापस लौटना पड़ा। तेज बहाव को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा रही। पानी के बहाव और जाम की वजह से दुर्घटना का खतरा बना रहा। कई दुपहिया वाहन रपट पर पानी में फंस गए, जिन्हें स्थानीय युवाओं ने बाहर निकालने में मदद की।

आज इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी जयपुर सहित हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद, जालोर और बाड़मेर जिले में बारिश की संभावना है।

जयपुर

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: भारी बारिश के चलते ढूंढ नदी का जलस्तर बढ़ा, चाकसू-दौसा स्टेट हाईवे रहा जाम; आज 24 जिलों में बारिश का अलर्ट

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

