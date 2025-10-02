IMD Alert: भारी बारिश के चलते ढूंढ नदी का जलस्तर बढ़ा, चाकसू-दौसा स्टेट हाईवे रहा जाम; आज 24 जिलों में बारिश का अलर्ट

दुपहिया वाहन चालकों को ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालक पानी के तेज बहाव के कारण अन्य मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंचे, जबकि कई को वापस लौटना पड़ा। तेज बहाव को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा रही। पानी के बहाव और जाम की वजह से दुर्घटना का खतरा बना रहा। कई दुपहिया वाहन रपट पर पानी में फंस गए, जिन्हें स्थानीय युवाओं ने बाहर निकालने में मदद की।