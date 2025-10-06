Rajasthan Rain: पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में झमाझम बारिश, 7 अक्टूबर को 12 जिलों में अलर्ट जारी

जयपुर। राजस्थान में सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। राज्य के कई जगहों पर सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया। दिन के तापमान में गिरावट हुई। शहरों में 10 डिग्री तक दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। 15 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे चला गया। दिन में बारिश और हवा में नमी बढ़ने से दिन और रात के तापमान में पांच डिग्री तक का अंतर रह गया।