Rajasthan Rain: पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में झमाझम बारिश, 7 अक्टूबर को 12 जिलों में अलर्ट जारी

अजमेर में तेज बारिश के दौरान गुजरते वाहन । फोटो : वाहिद पठान
जयपुर। राजस्थान में सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। राज्य के कई जगहों पर सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया। दिन के तापमान में गिरावट हुई। शहरों में 10 डिग्री तक दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। 15 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे चला गया। दिन में बारिश और हवा में नमी बढ़ने से दिन और रात के तापमान में पांच डिग्री तक का अंतर रह गया।
इधर, मौसम केन्द्र के अनुसार अलवर, बालोतरा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौडगढ़, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, झालावाड़, खैरथल तिजारा, नागौर, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर में बारिश हुई। हनुमानगढ़ (श्रीगंगानगर) में दूसरे दिन सोमवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। इससे गर्मी का असर कम हुआ। सबसे अधिक रावतसर में 67 एमएम बारिश हुई।
अलवर के थानागाजी में 44, बूंदी में 52, सीकर खंडेला में 70, श्रीमाधोपुर में 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अलवर शहर में भी बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया। सकट क्षेत्र के बीघोता के गांव सूली बास में आकाशीय बिजली गिरने से चार बकरियों की मौत हो गई। वहीं सकट की नदी में एनिकट में चादर चल गई।
मौसम केन्द्र के अनुसार कच्छ क्षेत्र के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और वायुमंडल के निचले स्तरों में एक ट्रफ लाइन राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। इसके असर से मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। मंगलवार को मौसम केन्द्र ने 12 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।
