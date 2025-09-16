हैरिटेज निगम की बड़ी कार्रवाई: बस्सी सीतारामपुरा में 18 लोगों के पट्टे निरस्त, सभी के नाम आए सामने, FIR होगी दर्ज



बता दें कि अब निगम इन फाइलों को लेकर माणक चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाएगा। निगम अधिकारियों की मानें तो जवाब पट्टा धारकों ने दिया है, वो संतोषप्रद नहीं है। धारा-72 ख के तहत इन पट्टों को निरस्त किया गया है। अनियमितता देखते हुए कुछ पट्टों की सूची जारी करते हुए पट्टा धारकों से जवाब मांगा था।