SOG की बड़ी कार्रवाई: 2 कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार, ब्लूटूथ से नकल करके पास हुए युवक राजस्थान के इन कोर्ट में थे तैनात

High Court LDC Exam 2022: हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा-2022 में ब्लूटूथ से नकल कर चयनित होकर विभिन्न अदालतों में पदस्थापित दो कनिष्ठ लिपिकों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बुधवार को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी छह माह से फरार चल रहे थे।
एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि, गिरफ्तार आरोपियों में हनुमानगढ़ के रावतसर निवासी सुनील बिश्नोई और नागौर के कुचेरा स्थित निम्बड़ी चान्दावता निवासी रामप्रकाश जाट शामिल हैं। रामप्रकाश उदयपुर की पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक में पदस्थापित था जबकि सुनील बिश्नोई जिला एवं सेशन कोर्ट हनुमानगढ़ में कार्यरत था।
जांच में सामने आया कि, रामप्रकाश 19 मार्च 2023 को नागौर के श्रीविजयन डी. सुरी जैन विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा देने आया था। वहीं सुनील बिश्नोई ने 12 मार्च 2023 को हनुमानगढ़ के नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा दी थी।
दोनों ने ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने वाले गिरोह के सरगना पोरव कालेर की मदद से परीक्षा पास की थी। पोरव सालासर में रहकर कई परीक्षा केन्द्रों में बैठे परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ से नकल करवा रहा था। इस मामले में अब तक नकल कर विभिन्न अदालतों में नौकरी पाने वाले 9 आरोपी और गिरोह के सरगना सहित 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।