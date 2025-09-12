SOG की बड़ी कार्रवाई: 2 कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार, ब्लूटूथ से नकल करके पास हुए युवक राजस्थान के इन कोर्ट में थे तैनात

दोनों ने ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने वाले गिरोह के सरगना पोरव कालेर की मदद से परीक्षा पास की थी। पोरव सालासर में रहकर कई परीक्षा केन्द्रों में बैठे परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ से नकल करवा रहा था। इस मामले में अब तक नकल कर विभिन्न अदालतों में नौकरी पाने वाले 9 आरोपी और गिरोह के सरगना सहित 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।