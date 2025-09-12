राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा : 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल… 3200 बसों के बेड़े पर है लाखों बेरोजगारों को ढोने का भार

इस बीच रोडवेज की सीमित बसों में रोज आठ लाख बेरोजगार सफर करेंगे। ऐसे में भर्ती परीक्षा के दौरान बेरोजगारों को सुरक्षित सफर कराना रोडवेज के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। रोडवेज के पास महज 3200 बसें संचालित हैं। इनमें 800 बसें कबाड़ हैं। ऐसे में रोज करीब 100 बसों का मेंटेनेंस के कारण संचालन नहीं हो पाता। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण सभी बसों का संचालन किया जाएगा।