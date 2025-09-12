राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा : 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल… 3200 बसों के बेड़े पर है लाखों बेरोजगारों को ढोने का भार

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर से किया जाएगा। तीन दिन चलने वाली यह परीक्षा इस वर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। परीक्षा में 24.75 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा छह पालियों में होगी। परीक्षा के दौरान रोडवेज बसों में बेरोजगारों का भार बढ़ेगा। कारण परीक्षा के दौरान बेरोजगारों को रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर कराया जाएगा।
इस बीच रोडवेज की सीमित बसों में रोज आठ लाख बेरोजगार सफर करेंगे। ऐसे में भर्ती परीक्षा के दौरान बेरोजगारों को सुरक्षित सफर कराना रोडवेज के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। रोडवेज के पास महज 3200 बसें संचालित हैं। इनमें 800 बसें कबाड़ हैं। ऐसे में रोज करीब 100 बसों का मेंटेनेंस के कारण संचालन नहीं हो पाता। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण सभी बसों का संचालन किया जाएगा।
रोडवेज बस चालकों को 8 घंटे ड्यूटी का नियम है। ऐसे में एक बस से न्यूनतम 200 किलोमीटर रूट पर दो फेरे लगाए जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दौरान बसों की किल्लत के कारण एक बस के दो से अधिक फेरे लगाए जाएंगे। वहीं, नाइट ड्यूटी ऑफ के बाद भी बसों का संचालन किया जाएगा।
गत कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों को भर्ती परीक्षा के दौरान निःशुल्क सफर कराने के लिए रोडवेज के साथ लोक परिवहन बसों को भी शामिल किया था। सरकार ने लोक परिवहन सेवा की निजी बसों को भुगतान भी किया। लेकिन वर्तमान सरकार की ओर से सिर्फ रोडवेज की सीमित बसों में ही बेरोजगारों को यात्रा कराई जा रही है। ऐसे में बसें ओवरलोड हो जाती हैं।
(इसके अलावा अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठेंगे)