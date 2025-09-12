Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा : 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल… 3200 बसों के बेड़े पर है लाखों बेरोजगारों को ढोने का भार

राजस्थान में 19 सितंबर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के दौरान बसों की किल्लत के कारण एक बस के दो से अधिक फेरे लगाए जाएंगे। वहीं, नाइट ड्यूटी ऑफ के बाद भी बसों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों की यात्रा मुफ्त रहेगी।

जयपुर

Kamal Mishra

विजय शर्मा

Sep 12, 2025

Rajasthan Roadways bus
राजस्थान रोडवेज बस (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर से किया जाएगा। तीन दिन चलने वाली यह परीक्षा इस वर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। परीक्षा में 24.75 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा छह पालियों में होगी। परीक्षा के दौरान रोडवेज बसों में बेरोजगारों का भार बढ़ेगा। कारण परीक्षा के दौरान बेरोजगारों को रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर कराया जाएगा।

इस बीच रोडवेज की सीमित बसों में रोज आठ लाख बेरोजगार सफर करेंगे। ऐसे में भर्ती परीक्षा के दौरान बेरोजगारों को सुरक्षित सफर कराना रोडवेज के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। रोडवेज के पास महज 3200 बसें संचालित हैं। इनमें 800 बसें कबाड़ हैं। ऐसे में रोज करीब 100 बसों का मेंटेनेंस के कारण संचालन नहीं हो पाता। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण सभी बसों का संचालन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Admit Card Release: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के प्रवेश पत्र 12 सितम्बर को होंगे जारी, 19 सितम्बर से होगी परीक्षा
जयपुर
फोटो सोर्स-कर्मचारी चयन बोर्ड

ड्यूटी ऑफ के बाद भी होगा बसों का संचालन

रोडवेज बस चालकों को 8 घंटे ड्यूटी का नियम है। ऐसे में एक बस से न्यूनतम 200 किलोमीटर रूट पर दो फेरे लगाए जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दौरान बसों की किल्लत के कारण एक बस के दो से अधिक फेरे लगाए जाएंगे। वहीं, नाइट ड्यूटी ऑफ के बाद भी बसों का संचालन किया जाएगा।

लोक-परिवहन को भी किया गया था मुफ्त

गत कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों को भर्ती परीक्षा के दौरान निःशुल्क सफर कराने के लिए रोडवेज के साथ लोक परिवहन बसों को भी शामिल किया था। सरकार ने लोक परिवहन सेवा की निजी बसों को भुगतान भी किया। लेकिन वर्तमान सरकार की ओर से सिर्फ रोडवेज की सीमित बसों में ही बेरोजगारों को यात्रा कराई जा रही है। ऐसे में बसें ओवरलोड हो जाती हैं।

किस जिले में कितने अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

  • जयपुर - 4,50,000
  • जोधपुर - 1,74,000
  • अजमेर - 1,08,000
  • कोटा - 1,08,000
  • अलवर - 1,26,000
  • बीकानेर - 1,08,000
  • उदयपुर - 2,10,000

(इसके अलावा अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठेंगे)

ये भी पढ़ें

राजस्थान SI भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के 8 सितंबर के आदेश को दी गई चुनौती
जयपुर
Court Judgement

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

सरकारी नौकरी

गवर्नमेंट जॉब्स इन हिंदी

सरकारी नौकरी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 07:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा : 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल… 3200 बसों के बेड़े पर है लाखों बेरोजगारों को ढोने का भार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.