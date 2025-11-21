Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Patrika National Book Fair: लाइव परफॉर्मेंस में गूंजे हिंदी और पंजाबी तराने, 'तड़का फन प्लग्ड' सेशन का हुआ आयोजन

पत्रिका नेशनल बुक फेयर की शाम संगीत और मनोरंजन के रंगों से भर गई। आरजे गीता के सवाल-जवाब और म्यूजिक नाईट में बैंड की लाइव परफॉर्मेंस ने माहौल को खास बना दिया।

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 21, 2025

फोटो: पत्रिका

Tadka Fun Plugged: पत्रिका नेशनल बुक फेयर में गुरुवार की शाम को ‘तड़का फन प्लग्ड’ नामक सेशन का आयोजन हुआ, जिसे आरजे गीता ने होस्ट किया। इन्होंने फेयर में शामिल हुई ऑडियंस से जयपुर और विभिन्न फिल्मों से जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे। सही जवाब देने वाले लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

वहीं माधव ने कविता ‘मां तेरी आंखों की जैसी दूरबीन कहां से लाऊंगा… सुनाकर ऑडियंस की खूब तालियां बटोरीं।

वहीं, म्यूजिकल इवनिंग में ‘द सोल ऑफ म्यूजिक’ बैंड के कलाकार निखिल सल्वी, सुमित सांखला और अनुराज सोनी ने हिंदी और पंजाबी गानों से सुरों की महफिल सजाई।

मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क… गाने के साथ परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई। इसके बाद तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए…, तू इश्क है तो मैं बांहों में हूं…, आजा माही…, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के… गाना पेश कर ऑडियंस को अपने रंग में रंग दिया। साथ ही यही डूबे दिल मेरे यही होते है सवेरे…, मेरी चाहत मेरी आरजू के लिए…, आसानी से प्यार मिलता नहीं… गाना सुनाकर ऑडियंस को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। कलाकार एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देते रहे और ऑडियंस कभी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाती नजर आई तो कभी उनके साथ गाने गुनगुनाती रही।

ये हैं प्रायोजक

फेयर का मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) और आइआइएस (डीड टू बी यूनिवर्सिटी) जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है।

Updated on:

