Patrika National Book Fair: लाइव परफॉर्मेंस में गूंजे हिंदी और पंजाबी तराने, ‘तड़का फन प्लग्ड’ सेशन का हुआ आयोजन

मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क… गाने के साथ परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई। इसके बाद तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए…, तू इश्क है तो मैं बांहों में हूं…, आजा माही…, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के… गाना पेश कर ऑडियंस को अपने रंग में रंग दिया। साथ ही यही डूबे दिल मेरे यही होते है सवेरे…, मेरी चाहत मेरी आरजू के लिए…, आसानी से प्यार मिलता नहीं… गाना सुनाकर ऑडियंस को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। कलाकार एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देते रहे और ऑडियंस कभी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाती नजर आई तो कभी उनके साथ गाने गुनगुनाती रही।