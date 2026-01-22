22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Holi lunar Eclipse: धुलंड़ी पर इस बार खग्रास चंद्रग्रहण, पंचग्रही योग भी बन रहा, क्या भारत में दिखेगा इसका असर…

Holi 2026 lunar Eclipse: इस बार रंगों का त्योहार होली सिर्फ गुलाल और पिचकारियों तक सीमित नहीं रहने वाला। करीब 100 साल बाद होली के आसपास खग्रास चंद्रग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसने ज्योतिष से लेकर आम लोगों तक की जिज्ञासा बढ़ा दी है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि यह चंद्रग्रहण [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Jan 22, 2026

एआई की मदद से तैयार तस्वीर

Holi 2026 lunar Eclipse: इस बार रंगों का त्योहार होली सिर्फ गुलाल और पिचकारियों तक सीमित नहीं रहने वाला। करीब 100 साल बाद होली के आसपास खग्रास चंद्रग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसने ज्योतिष से लेकर आम लोगों तक की जिज्ञासा बढ़ा दी है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि यह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका ज्योतिषीय प्रभाव मान्य रहेगा।

ज्योतिषाचार्य राजकुमार चतुर्वेदी और संतोष शर्मा के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन होगा, जबकि 3 मार्च को धुलंडी के दिन खग्रास चंद्रग्रहण की खगोलीय घटना घटित होगी। यह ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। कुल मिलाकर ग्रहण की अवधि करीब 3 घंटे 27 मिनट की होगी। भले ही भारतीय आकाश में चंद्रमा ग्रहण की अवस्था में नजर न आए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ग्रहों की स्थिति का प्रभाव फिर भी माना जाता है।

खगोल विज्ञान के अनुसार यह खग्रास चंद्रग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों में दिखाई देगा। भारत में उस समय चंद्रमा की स्थिति ऐसी होगी कि ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकेगा। इसी कारण आम लोगों में भ्रम की स्थिति भी बन रही है, जिसे विशेषज्ञ साफ कर रहे हैं।

ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी दौरान पंचग्रही योग बन रहा है। शनि और बुध का नवपंचम योग बन रहा है, वहीं कुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से विशेष ग्रह स्थिति निर्मित हो रही है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि यह संयोग कुछ राशियों के लिए आर्थिक मजबूती, पद-प्रतिष्ठा और नए अवसर लेकर आ सकता है।

ग्रहण को लेकर सूतक काल को लेकर भी चर्चा है। मान्यता के अनुसार सूतक 3 मार्च की सुबह 6 बजकर 53 मिनट से माना जा रहा है। हालांकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण कई परंपराओं में सूतक को लेकर मतभेद भी हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि जब ग्रहण प्रत्यक्ष न दिखे तो सूतक के नियम उतने कठोर नहीं माने जाते, जबकि कुछ लोग परंपरागत नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं।

ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि यह ग्रहण डर का विषय नहीं है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, दान और सकारात्मक सोच के साथ होली का उत्सव मनाना शुभ माना जाता है। रंगों के इस पर्व पर बना यह दुर्लभ संयोग आने वाले समय में बड़े बदलावों का संकेत भी दे रहा है।

ये भी पढ़ें

खाटूश्यामजी में ‘प्रसाद’ के लिए भिड़ गए दुकानदार: नए साल पर उमड़ी भीड़ के बीच मचा बवाल, भक्त रह गए दंग
सीकर
khatu shyam Birthday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 08:51 am

Published on:

22 Jan 2026 08:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Holi lunar Eclipse: धुलंड़ी पर इस बार खग्रास चंद्रग्रहण, पंचग्रही योग भी बन रहा, क्या भारत में दिखेगा इसका असर…

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RSSB Scam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय में है चप्पे-चप्पे पर तीसरी आंख, फिर भी कर डाला घोटाला, एसओजी जांच में जुटी

Rajasthan Staff Selection Board office CCTV cameras everywhere scam carried out SOG investigation
जयपुर

Rajasthan Jails : राजस्थान के जेलों में सप्ताह में एक दिन कपड़े धोने की अनुमति पर हाईकोर्ट हैरान, दिए कई निर्देश

Rajasthan High Court expressed surprise at rule allowing prisoners in wash their clothes only once a week issued several directives
जयपुर

PTI Recruitment: फर्जी डिग्री से 67 अभ्यर्थियों ने पाई नौकरी! राजस्थान से MP पहुंची SOG; 5 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

Rajasthan SOG
जयपुर

शहादत को सलाम: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे राजस्थान के लाल, CRPF कमांडो ने कई बार दिया था इनको मुंहतोड़ जवाब

CRPF Commando Rajesh
जयपुर

Vande Mataram Booth : राजस्थान की जनता के लिए इस बार 26 जनवरी होगी खास, भजनलाल सरकार ने बनाई नई योजना

Vande Mataram Booth Rajasthan people This year 26 January will be special The Bhajanlal government launched a new scheme
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.