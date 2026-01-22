Holi lunar Eclipse: धुलंड़ी पर इस बार खग्रास चंद्रग्रहण, पंचग्रही योग भी बन रहा, क्या भारत में दिखेगा इसका असर…

ज्योतिषाचार्य राजकुमार चतुर्वेदी और संतोष शर्मा के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन होगा, जबकि 3 मार्च को धुलंडी के दिन खग्रास चंद्रग्रहण की खगोलीय घटना घटित होगी। यह ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। कुल मिलाकर ग्रहण की अवधि करीब 3 घंटे 27 मिनट की होगी। भले ही भारतीय आकाश में चंद्रमा ग्रहण की अवस्था में नजर न आए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ग्रहों की स्थिति का प्रभाव फिर भी माना जाता है।