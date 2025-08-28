Rajasthan: ‘हाउस नंबर: 999999′ के एड्रेस पर निकले 23 वोटर’, चुनाव आयोग की जांच में निकला सच, जानें क्या है पूरा मामला

TOI के अनुसार राज्य चुनाव आयोग की जांच में यह सामने आया है कि इस पते पर वास्तव में 8 परिवार रहते हैं और सभी 23 वोटर वहीं मौजूद पाए गए। यह पता कोई फर्जी नहीं है बल्कि पुराने और घने आबादी वाले गांवों में मकानों को स्थानीय निकायों द्वारा नंबर नहीं दिए जाने के कारण ऐसे घरों को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा कल्पनिक या ‘नॉशनल’ नंबर जारी किए जाते हैं।