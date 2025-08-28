Rajasthan: ‘हाउस नंबर: 999999′ के एड्रेस पर निकले 23 वोटर’, चुनाव आयोग की जांच में निकला सच, जानें क्या है पूरा मामला

जयपुर जिले के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के निवारू गांव के ब्रह्मणों का मोहल्ला में 'हाउस नंबर 999999' नामक एक एड्रेस को लेकर चुनावी गलियारों में खलबली मच गई थी। इस पते पर 23 मतदाताओं का नाम दर्ज पाया गया था जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था।
TOI के अनुसार राज्य चुनाव आयोग की जांच में यह सामने आया है कि इस पते पर वास्तव में 8 परिवार रहते हैं और सभी 23 वोटर वहीं मौजूद पाए गए। यह पता कोई फर्जी नहीं है बल्कि पुराने और घने आबादी वाले गांवों में मकानों को स्थानीय निकायों द्वारा नंबर नहीं दिए जाने के कारण ऐसे घरों को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा कल्पनिक या ‘नॉशनल’ नंबर जारी किए जाते हैं।
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रक्रिया ग्रामीण और अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आम है, जहां घरों का औपचारिक नंबर नहीं होता। BLO ने अब इस घर को एक नया वैध नंबर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने।
यह मामला तब तूल पकड़ा जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस पते पर सवाल उठाते हुए कटाक्ष किया कि "शायद ये लोग क्लाउड स्टोरेज में रह रहे हैं।" पार्टी ने @ECISVEEP को टैग करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग भी की।