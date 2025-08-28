Jaipur: ‘आगामी 10 सालों में बेहद खराब होगी स्थिति, बढ़ेंगी बारिश, हीटवेव और बीमारियां, खास बातचीत में बोले सोलर मैन

लोगों को अवेयर करने के लिए देशभर में 100 फेम टॉक आयोजित किए जाएंगे। यह कहना है सोलर मैन के नाम से प्रसिद्ध चेतन सिंह सोलंकी का, जो आइआइटी बॉम्बे के प्रोफेसर भी हैं। मौका था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को आयोजित ‘फेम टॉक्स’ कार्यक्रम का। कार्यक्रम एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर रहीं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता अभियान लोगों को सस्टेनेबिलिटी की ओर प्रेरित करेंगे। चेतन सिंह सोलंकी से खास बातचीत के अंश…