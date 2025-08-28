जयपुर के स्कूलों में ‘सेवा अलमारी’, बच्चों ने मिलकर बढ़ाया मदद का हाथ, साथियों के लिए लाते हैं खाना



आज के समय में स्कूलों में टिफिन शेमिंग की समस्या देखने को मिल रही है। राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे अभियान का असर भी सेवा अलमारी में देखने को मिल रहा है। स्कूलों ने सेवा अलमारी में हेल्दी फूड को भी शामिल किया है।

बच्चे अपने साथ एस्ट्रा फूड भी लाते हैं और अलमारी में रख देते हैं। लंच होने पर जिस बच्चे के पास लंच बॉक्स नहीं होता, वह फूड लेकर खाता है। इससे कोई बच्चा भूखा नहीं रहता और उसे अपने टिफिन को लेकर शर्मिंदा नहीं होना पड़ता।