Housing Schemes: आवासन मण्डल की नई पहल, सस्ते और गुणवत्तापूर्ण घरों को मिलेगी रफ्तार

गुप्ता ने कहा कि नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में मण्डल अब ऐसी योजनाओं पर विशेष जोर देगा, जिनसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) को सीधे लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण घर उपलब्ध कराना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है, और मण्डल इस चुनौती को अवसर के रूप में लेते हुए कार्य करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में आवासन मण्डल द्वारा ऐसी आवासीय परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जिनमें आधुनिक सुविधाएं, बेहतर लोकेशन और सुव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा, लेकिन कीमत आमजन की पहुंच में रखी जाएगी। इसके लिए निर्माण लागत को नियंत्रित करने के साथ-साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।