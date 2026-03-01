IMD Forecast: मार्च के अंत में गर्मी के बीच राहत की खबर, बादल, बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू होने के संकेत

Weather Update(AI Image-ChatGpt)
राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और आंधी के आसार। 26 से 31 मार्च के बीच सक्रिय होंगे दो पश्चिमी विक्षोभ, कई जिलों में बारिश की चेतावनी।
Heat Relief: जयपुर। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश, बादल छाने और आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ तथा पाकिस्तान और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण मौसम को प्रभावित कर रहे हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। हालांकि, आंशिक रूप से बादल छाए रहने का दौर जारी रह सकता है।
26 और 27 मार्च को एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के पूर्वी और उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 28 से 31 मार्च के बीच एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां तेज हो सकती हैं।
वहीं तापमान की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शाम 5:30 बजे के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आर्द्रता का स्तर 16 से 58 प्रतिशत के बीच बना हुआ है।
मौसम विभाग ने किसानों और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर आंधी और मेघगर्जन के दौरान सावधानी बरतने को कहा गया है। आने वाले दिनों में मौसम की यह हलचल गर्मी से राहत भी दिला सकती है।
|क्रम संख्या
|स्टेशन (शहर)
|अधिकतम तापमान (°C)
|1
|अजमेर
|31.5
|2
|सीकर
|30.0
|3
|कोटा
|35.0
|4
|चित्तौड़गढ़
|35.6
|5
|डबोक
|33.5
|6
|बाड़मेर
|35.8
|7
|जवाई डेम (पाली)
|33.6
|8
|जैसलमेर
|33.4
|9
|जालौर (AWS)
|33.6
|10
|जोधपुर शहर
|34.3
|11
|फलोदी
|33.2
|12
|बीकानेर
|33.0
|13
|चूरू
|32.4
|14
|श्रीगंगानगर
|32.5
|15
|नागौर (AWS)
|32.5
|16
|अंता बारां (AWS)
|32.8
|17
|संगररिया (AWS)
|30.3
|18
|फतेहपुर
|32.2
|19
|लूणकरणसर (AWS)
|32.5
|20
|प्रतापगढ़ (AWS)
|34.0
|21
|पाली (AWS)
|33.1
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