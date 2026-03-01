IMD Forecast: मार्च के अंत में गर्मी के बीच राहत की खबर, बादल, बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू होने के संकेत

Heat Relief: जयपुर। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश, बादल छाने और आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ तथा पाकिस्तान और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण मौसम को प्रभावित कर रहे हैं।