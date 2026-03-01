500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने ऑडिशन में दिखाया ग्लैमर और टैलेंट; कैटवॉक, डांस और सिंगिंग से प्रतिभागियों ने जीता जजों का दिल

इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 11 अप्रैल को जयपुर स्थित रामाज रिसॉर्ट में आयोजित किया जाएगा, जहां चयनित प्रतिभागी अपने टैलेंट का अंतिम प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता में टॉप विनर्स के साथ-साथ अन्य विजेताओं को भी आकर्षक ग्रैंड प्राइज दिए जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि यह ब्यूटी पेजेंट राजस्थान की उभरती मॉडल्स और प्रतिभाशाली महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। यहां प्रतिभागियों को अपने आत्मविश्वास, सौंदर्य और व्यक्तित्व को निखारने का अवसर मिलता है। यह आयोजन न केवल सौंदर्य प्रतियोगिता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक सशक्त माध्यम है, जो राज्य के फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री में नए आयाम स्थापित कर रहा है।