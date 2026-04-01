7 जून को होगी आईएटी 2026 परीक्षा, 24 मई को जारी होंगे एडमिट कार्ड, आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल

आईएटी 2026 की महत्वपूर्ण तिथियों के अनुसार 13 अप्रैल को आवेदन की अंतिम तिथि है, जबकि 16 से 18 अप्रैल के बीच आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। 24 मई को एडमिट कार्ड जारी होंगे और 7 जून 2026 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, जिसमें कुल 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये प्रश्न जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और भौतिक विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी।