7 जून को होगी आईएटी 2026 परीक्षा, 24 मई को जारी होंगे एडमिट कार्ड, आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल

परीक्षा में नकल (प्रतीकात्मक चित्र)
जयपुर। आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब नजदीक आ गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 13 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद हो जाएगा। यह परीक्षा देशभर में विज्ञान शिक्षा और शोध के लिए प्रतिष्ठित मानी जाती है और इसके माध्यम से विभिन्न इंडियन इंस्टिट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में प्रवेश मिलता है।
आईएटी 2026, आईआईएसईआर संस्थानों में प्रवेश का प्रमुख माध्यम है। वर्तमान में आईआईएसईआर भोपाल, आईआईएसईआर पुणे, आईआईएसईआर कोलकाता, आईआईएसईआर मोहाली, आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम, आईआईएसईआर तिरुपति और आईआईएसईआर बेरहामपुर में बीएस-एमएस (डुअल डिग्री) तथा 4 वर्षीय बीएस प्रोग्राम में दाखिला इसी परीक्षा के जरिए दिया जाता है।
इस वर्ष आईएटी में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा कुछ अन्य शीर्ष संस्थानों के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी मान्य होगी, जिनमें आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस और आईआईसीएसटी शिबपुर शामिल हैं। इस पहल से छात्रों को एक ही परीक्षा के माध्यम से कई प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश का अवसर मिलेगा।
आईएटी 2026 की महत्वपूर्ण तिथियों के अनुसार 13 अप्रैल को आवेदन की अंतिम तिथि है, जबकि 16 से 18 अप्रैल के बीच आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। 24 मई को एडमिट कार्ड जारी होंगे और 7 जून 2026 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, जिसमें कुल 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये प्रश्न जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और भौतिक विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी।
आईआईएसईआर संस्थान अपने उच्चस्तरीय शोध, आधुनिक प्रयोगशालाओं और इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। यहां छात्रों को लैब वर्क, इंटर्नशिप और स्वतंत्र प्रोजेक्ट्स के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है। साथ ही, पाठ्यक्रम में लचीलापन और विशेषज्ञ फैकल्टी के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और डीप-टेक जैसे उभरते क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।
इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि कुछ विवरण बाद में संशोधित नहीं किए जा सकते।
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