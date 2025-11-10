Winter Alert: बर्फबारी का दिखा असर, राजस्थान के इन जिलों में शीतलहर की दस्तक, IMD का अलर्ट जारी

जयपुर। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब राजस्थान में भी दिखने लगा है। उत्तरी हवाओं के चलने से शेखावाटी क्षेत्र सहित राज्य के कुछ हिस्सों में शीतलहर की दस्तक हो चुकी है। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है। शेष शहरों में भी सर्द हवाओं का असर है, हालांकि इन स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट अपेक्षाकृत कम है।