Jaipur: खुले में कचरा फेंकने वालों पर एक्शन, कटेगा सीधे चालान! हेरिटेज​ निगम की कार्रवाई शुरू

जयपुर शहर में स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे अभियान के साथ ही अब सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। जयपुर हैरिटेज नगर निगम आयुक्त ने तो इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। बताया जा रहा कि अब शहर में सड़क पर कचरा फेंकते पकड़े जाने पर नगर निगम कार्मिक मौके पर ही चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल करेंगे। शहर के सोडाला क्षेत्र में निगमकर्मियों ने कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार हैरिटेज नगर निगम कर्मचारियों ने सोडाला क्षेत्र में एक वाहन से लाए कचरे के फेंकते वक्त पकड़ा और उनसे एक हजार रुपए जुर्माना राशि भी वसूली गई है। शहर में स्वच्छता को लेकर निगमकर्मियों की गश्त भी बढ़ाई गई है। कचरा डिपो के अलावा अन्य किसी स्थान पर कचरा फेंकते पकड़े जाने पर सीधे चालान काटने की कार्रवाई होगी।
जयपुर शहर के प्रमुख बाजारों में स्वच्छता को लेकर व्यापारियों से निगम के आलाधिकारी संवाद कर रहे हैं। प्रमुख बाजारों में दुकानदारों को दुकान के बाहर डस्टबिन रखवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हैरिटेज नगर निगम महापौर कुसुम यादव ने चांदपोल बाजार व्यापार मंडलों से बातचीत कर डस्टबिन रखवाए हैं।
प्रमुख बाजारों में दुकानों के बाहर डस्टबिन होने के बावजूद कचरा गंदगी पाए जाने पर निगम दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। कार्रवाई का मकसद शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। हालांकि ज्यादातर व्यापारियों ने सफाई को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है।