Jaipur: खुले में कचरा फेंकने वालों पर एक्शन, कटेगा सीधे चालान! हेरिटेज​ निगम की कार्रवाई शुरू

जयपुर शहर में स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे अभियान के साथ ही अब सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। जयपुर हैरिटेज नगर निगम आयुक्त ने तो इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। बताया जा रहा कि अब शहर में सड़क पर कचरा फेंकते पकड़े जाने पर नगर निगम कार्मिक मौके पर ही चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल करेंगे। शहर के सोडाला क्षेत्र में निगमकर्मियों ने कार्रवाई की है।