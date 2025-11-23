Jaipur: अब बीच सड़क से मारेंगे कट… तो कट जाएगा चालान, JDA ने बनाया बड़ा प्लान

जयपुर शहर में कट मारते वाहन (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। शहर के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने सड़क हादसों को कम करने और शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जयपुर की सड़कों पर बने सभी गैरकानूनी मीडियन कट बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही, 200 चौराहों पर स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी।
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) कार्यालय में इन बदलाओं को लेकर हाल ही में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त आनंदी ने की। बैठक में यह भी तय हुआ कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जब्त होने वाले वाहनों के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। इन पार्किंग स्थानों को बाइस गोदाम पुलिया, बगराना, जल महल, कनक घाटी, किसान धरमकांटा के पास खाली जमीन और न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में विकसित करने के निर्देश दिए गए।
बोर्ड ने बताया कि शहर में 52 सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, जबकि 14 सड़कों पर काम जारी है। इसके अलावा, यह भी निर्णय हुआ कि ई-रिक्शा संचालन के लिए QR कोड सिस्टम लागू किया जाएगा। बिना पंजीकरण वाले ई-रिक्शा केवल तय किए गए क्षेत्रों में ही चल सकेंगे। सड़क हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों को ब्लैक स्पॉट्स पर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
ट्रैफिक पुलिस को नियमित रूप से JCTSL बस ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है। प्रशिक्षण के बाद ड्राइवरों को सुनिश्चित करना होगा कि वे बसें केवल निश्चित बस स्टॉप पर ही रोकें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। परिवहन विभाग, नगर निगम, JCTSL और ट्रैफिक डीसीपी की टीम मिलकर 150 नए बस स्टॉप बनाने के लिए संयुक्त सर्वे करेगी।
शादी के सीजन को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मैरेज गार्डन के बाहर गलत पार्किंग से लगने वाले जाम को रोकने के लिए संयुक्त निरीक्षण किया जाए। जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने ट्रैफिक पुलिस को यह भी कहा कि पुराने शहर में माल ढुलाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश समय तय किया जाए, ताकि ट्रैफिक सुचारू रहे। इसके साथ ही, सड़कों पर स्पीड दिखाने वाली डिस्प्ले मशीनें लगाने के निर्देश भी दिए गए।
