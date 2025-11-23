Jaipur: अब बीच सड़क से मारेंगे कट… तो कट जाएगा चालान, JDA ने बनाया बड़ा प्लान

शादी के सीजन को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मैरेज गार्डन के बाहर गलत पार्किंग से लगने वाले जाम को रोकने के लिए संयुक्त निरीक्षण किया जाए। जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने ट्रैफिक पुलिस को यह भी कहा कि पुराने शहर में माल ढुलाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश समय तय किया जाए, ताकि ट्रैफिक सुचारू रहे। इसके साथ ही, सड़कों पर स्पीड दिखाने वाली डिस्प्ले मशीनें लगाने के निर्देश भी दिए गए।