Illegal Liquor: राजस्थान में अवैध मदिरा पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जानें क्या-क्या मिला अभियान में

Excise Department: जयपुर। प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन और विक्रय पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत अगस्त माह में व्यापक कार्रवाई की गई। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार विभाग ने सघन जांच अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती दिखाई।
अभियान के दौरान 2 लाख 96 हजार 36 लीटर वॉश नष्ट किया गया। इसके अलावा विभिन्न निरोधात्मक कार्यवाहियों में कुल 1683 केस दर्ज करते हुए 1035 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग की टीमों ने इस दौरान भारी मात्रा में शराब और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए। जब्त सामग्री में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 8694 बोतलें, देशी मदिरा की 10548 बोतलें, अवैध मदिरा की 9533 बोतलें, बीयर की 2038 बोतलें, एक किलोग्राम भांग तथा 1510 लीटर स्प्रिट शामिल हैं।
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओ.पी. जैन एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत ने बताया कि विशेष अभियान के तहत अवैध मदिरा परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। विभाग ने 22 दुपहिया वाहन, 17 हल्के चार पहिया वाहन और 1 भारी चार पहिया वाहन सहित कुल 40 वाहनों को सीज किया।
इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में अवैध मदिरा कारोबार को पूरी तरह समाप्त करना और लोगों को इसके दुष्प्रभावों से बचाना है। विभाग का मानना है कि अवैध मदिरा न केवल समाज में अपराध और स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा देती है बल्कि राजस्व को भी नुकसान पहुंचाती है।
आबकारी विभाग की यह कार्रवाई प्रदेशभर में अवैध मदिरा कारोबार करने वालों के लिए चेतावनी साबित हुई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।