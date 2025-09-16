Illegal Liquor: राजस्थान में अवैध मदिरा पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जानें क्या-क्या मिला अभियान में

अभियान के दौरान 2 लाख 96 हजार 36 लीटर वॉश नष्ट किया गया। इसके अलावा विभिन्न निरोधात्मक कार्यवाहियों में कुल 1683 केस दर्ज करते हुए 1035 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग की टीमों ने इस दौरान भारी मात्रा में शराब और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए। जब्त सामग्री में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 8694 बोतलें, देशी मदिरा की 10548 बोतलें, अवैध मदिरा की 9533 बोतलें, बीयर की 2038 बोतलें, एक किलोग्राम भांग तथा 1510 लीटर स्प्रिट शामिल हैं।