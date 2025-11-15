illegal Mining: ड्रोन सर्वे में खुलासा, 11 करोड़ का अवैध आयरन ऑर खनन उजागर, माइंस विभाग की बड़ी कार्रवाई

विभाग की ताजा कार्रवाई इससे पहले जयपुर के भांकरोटा में देखने को मिली थी, जब 8 सितंबर को खनि अभियंता श्याम कापड़ी की टीम ने आयरन ऑर से भरा एक ट्रक अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। इसके बाद विभाग ने गोपनीय तरीके से अन्य जिलों की टीम गठित कर खेतड़ी और नीम का थाना क्षेत्र में आधी रात को पेट्रोलिंग अभियान चलाया। इस दौरान नीम का थाना के रेला में मैसेनरी स्टोन के नाम पर हो रहे अवैध खनन का खुलासा करते हुए 13 डंपरों को जब्त किया गया। टीम ने कालाकोटा क्षेत्र में आयरन ऑर की अवैध गतिविधियों की संभावना पर भी कार्रवाई को तेज किया।