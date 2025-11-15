Patrika LogoSwitch to English

illegal Mining: ड्रोन सर्वे में खुलासा, 11 करोड़ का अवैध आयरन ऑर खनन उजागर, माइंस विभाग की बड़ी कार्रवाई

revenue loss: लीजधारक ने 55,300 टन आयरन ऑर का किया अवैध निर्गमन। कोटपुतली के 27 क्रेशरों पर कसा शिकंजा, अवैध खनन पर होगी कड़ी कार्रवाई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 15, 2025

iron ore scam: जयपुर. माइंस विभाग की जयपुर टीम ने दुधवा क्षेत्र में अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 11 करोड़ रुपए मूल्य का 55,300 टन आयरन ऑर अवैध रूप से खनन और निर्गमन किए जाने का खुलासा किया है। अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर एन.एस. शक्तावत ने बताया कि विभाग को क्षेत्र में लगातार अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद ड्रोन सर्वे कराने का निर्णय लिया गया।

सर्वे में पाया गया कि लीजधारक ने पट्टा क्षेत्र में अब तक 1,83,100 टन आयरन ऑर का खनन किया जबकि रवन्ना का दुरुपयोग कर 2,38,400 टन आयरन ऑर का निर्गमन किया गया। इस प्रकार 55,300 टन आयरन ऑर की मात्रा अन्यत्र से अवैध रूप से खनन कर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए खनि अभियंता झुन्झुनू को वसूली एवं कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध खनन को लेकर लगातार सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकांत समय-समय पर औचक निरीक्षण एवं अन्य जिलों की टीमों के गठन पर जोर देते रहे हैं। इसी क्रम में निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा द्वारा अवैध खनन रोकथाम के लिए विशेष दलों का गठन किया गया, जिन्होंने दुधवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में औचक कार्रवाई की है।

विभाग की ताजा कार्रवाई इससे पहले जयपुर के भांकरोटा में देखने को मिली थी, जब 8 सितंबर को खनि अभियंता श्याम कापड़ी की टीम ने आयरन ऑर से भरा एक ट्रक अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। इसके बाद विभाग ने गोपनीय तरीके से अन्य जिलों की टीम गठित कर खेतड़ी और नीम का थाना क्षेत्र में आधी रात को पेट्रोलिंग अभियान चलाया। इस दौरान नीम का थाना के रेला में मैसेनरी स्टोन के नाम पर हो रहे अवैध खनन का खुलासा करते हुए 13 डंपरों को जब्त किया गया। टीम ने कालाकोटा क्षेत्र में आयरन ऑर की अवैध गतिविधियों की संभावना पर भी कार्रवाई को तेज किया।

इसी क्रम में विभाग ने कोटपुतली के चोटिया क्षेत्र में 27 क्रेशरों पर भी ड्रोन सर्वे कराने का निर्णय लिया है। शक्तावत ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद यदि यहां अवैध खनन या अवैध स्टॉक पाया जाता है तो विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है और ऐसी गतिविधियों से जुड़े हर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

